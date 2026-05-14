台積電漲50元收最高2270　台股漲377點42K站不穩

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（14日）開高走高，加權指數終場大漲377.25點，以41751.75點作收，4萬2千點大關再次未能站穩，全日漲幅0.91％，成交量1兆2167.78億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲121.73點開出，指數開高走高，盤中最高達42205.62點，最低41496.23點，終場收在41751.75點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲50元來到2270元，為全日最高價，單日漲幅2.25％；鴻海（2317）下跌6.5元至244.5元；聯發科（2454）下跌90元至3405元；廣達（2382）下跌6元來到334.5元；長榮（2603）上漲1.5元至211.5元。

今天漲幅前5名個股為大立光（3008）上漲285元，漲幅10％；國巨*（2327）上漲42元，漲幅10％；華新科（2492）上漲20元，漲幅10％；天瀚（6225）上漲2.9元，漲幅10％；展宇（1776）上漲1.7元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為貿聯-KY（3665）下跌250元，跌幅10％；柏承（6141）下跌2.85元，跌幅9.98％；富威電力（6994）下跌6.4元，跌幅9.95％；正崴（2392）下跌3.8元，跌幅9.95％；晟鈦（3229）下跌4.45元，跌幅9.93％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大立光（3008） 3135.0 ▲285.0 ▲10.0％ 國巨*（2327） 462.0 ▲42.0 ▲10.0％ 華新科（2492） 220.0 ▲20.0 ▲10.0％ 天瀚（6225） 31.9 ▲2.9 ▲10.0％ 展宇（1776） 18.7 ▲1.7 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 貿聯-KY（3665） 2250.0 ▼250.0 ▼10.0％ 柏承（6141） 25.7 ▼2.85 ▼9.98％ 富威電力（6994） 57.9 ▼6.4 ▼9.95％ 正崴（2392） 34.4 ▼3.8 ▼9.95％ 晟鈦（3229） 40.35 ▼4.45 ▼9.93％

資料來源：證交所