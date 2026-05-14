台積電漲50元收最高2270　台股漲377點42K站不穩

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（14日）開高走高，加權指數終場大漲377.25點，以41751.75點作收，4萬2千點大關再次未能站穩，全日漲幅0.91％，成交量1兆2167.78億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲121.73點開出，指數開高走高，盤中最高達42205.62點，最低41496.23點，終場收在41751.75點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲50元來到2270元，為全日最高價，單日漲幅2.25％；鴻海（2317）下跌6.5元至244.5元；聯發科（2454）下跌90元至3405元；廣達（2382）下跌6元來到334.5元；長榮（2603）上漲1.5元至211.5元。
今天漲幅前5名個股為大立光（3008）上漲285元，漲幅10％；國巨*（2327）上漲42元，漲幅10％；華新科（2492）上漲20元，漲幅10％；天瀚（6225）上漲2.9元，漲幅10％；展宇（1776）上漲1.7元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為貿聯-KY（3665）下跌250元，跌幅10％；柏承（6141）下跌2.85元，跌幅9.98％；富威電力（6994）下跌6.4元，跌幅9.95％；正崴（2392）下跌3.8元，跌幅9.95％；晟鈦（3229）下跌4.45元，跌幅9.93％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大立光（3008）
|3135.0
|▲285.0
|▲10.0％
|國巨*（2327）
|462.0
|▲42.0
|▲10.0％
|華新科（2492）
|220.0
|▲20.0
|▲10.0％
|天瀚（6225）
|31.9
|▲2.9
|▲10.0％
|展宇（1776）
|18.7
|▲1.7
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|貿聯-KY（3665）
|2250.0
|▼250.0
|▼10.0％
|柏承（6141）
|25.7
|▼2.85
|▼9.98％
|富威電力（6994）
|57.9
|▼6.4
|▼9.95％
|正崴（2392）
|34.4
|▼3.8
|▼9.95％
|晟鈦（3229）
|40.35
|▼4.45
|▼9.93％
資料來源：證交所
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