主動式ETF威力爆發！定期定額2.0實測半年　00981A狂漲60%

▲3檔標的合計獲利+15,995元，整體報酬率高達41.93%。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

記者張家瑋／綜合報導

在台股持續站穩高檔、AI與科技股熱潮延燒的市場氛圍下，讓定期定額投資再度成為市場焦點。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴公布「定期定額2.0」滿6個月的最新績效，三檔投資標的全數繳出超過3成的亮眼報酬，其中主動式ETF「主動統一台股增長（00981A）」更以超過60%的驚人漲幅，成為本次結算的績效黑馬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，揭曉「定期定額計畫2.0」第6個月成果。

截至2026年4月30日統計，投資組合累積投入成本為38,150元，目前市值已達54,145元，總損益為+15,995元，整體報酬率高達41.93%。其中，台積電（2330）累積買進6股，報酬率達30.96%；元大台灣50（0050）累積197股，報酬率為31.37%；而主動統一台股增長（00981A）則累積785股，報酬率高達60.06%。

主持人分析，近期台股強勢上攻，是推升績效的重要原因之一。尤其4月在市場逐漸淡化中東地緣政治風險後，資金重新回流科技與AI概念股，帶動加權指數與權值股同步創高。節目中也提到，台積電股價一度突破歷史新高，與年初市場普遍預期將回測1,500元形成強烈反差，再次凸顯市場走勢往往難以預測。

▲「定期定額2.0」執行滿6個月，主動式ETF「00981A」驚人漲幅衝破60%！（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

此外，主動統一台股增長（00981A）近期的強勢表現，也反映出台灣主動式ETF市場熱度快速升溫。節目指出，00981A自2025年5月掛牌以來，股價已由10元附近一路逼近30元，上市不到一年即累積驚人漲幅。目前股東人數已接近76萬人，基金規模逼近2,400億元，成為國內最受矚目的主動式ETF之一。

主持人認為，主動式ETF與傳統被動式ETF最大的差異，在於其績效高度仰賴基金經理人的選股與操作能力，因此在多頭行情中，若操作方向成功，確實有機會創造超越大盤與市值型ETF的報酬表現。不過，相較被動式ETF追蹤固定指數、持股透明度較高，主動式ETF的波動性與風格風險也相對更高，投資人仍需留意其後續表現是否具備長期持續性。

節目中也提到，00981A於今年3月完成首次配息，每單位配發0.41元，且全數來自資本利得，不涉及股利所得，因此無須繳納股利所得稅與二代健保補充保費。主持人指出，這類型配息對部分高所得投資人具備一定吸引力，但未來是否能穩定維持仍有待觀察。

節目最後強調，定期定額的核心價值，在於透過紀律投資降低情緒干擾，而非試圖精準預測市場高低點。即便市場持續創高，投資人仍應保持理性與風險意識，並持續檢視自身資產配置與長期投資目標。