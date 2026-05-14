電腦展論壇報名最後優惠將截止　六大AI主題解析產業轉型關鍵

▲本屆論壇邀集30位科技領袖齊聚，圍繞六大核心主題，深入剖析AI發展脈動。圖為2025論壇現場盛況 (圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

全球年度科技盛會 COMPUTEX 2026將於6月2日至5日在台北盛大登場。作為展會最受矚目的重點活動之一，COMPUTEX Forum目前報名已進入最後倒數階段。主辦單位表示，論壇持續開放報名中，優惠票價於5月20日截止，之後將恢復原價，邀請全球科技產業人士把握最後報名與優惠時機。

本屆論壇以「AI Together」為主軸，匯聚來自全球頂尖科技企業的30位高階主管與技術領袖，共同探討AI如何重塑產業樣貌、驅動企業轉型，論壇規模與議題完整度皆為歷年之最。

[廣告]請繼續往下閱讀...



論壇內容聚焦AI技術從基礎架構到產業應用的完整生態系，涵蓋六大核心主題，包括「機器人、自動化與實體AI」、「AI運算、基礎架構與開發」、「生成式AI與智慧內容應用」、「AI裝置、物聯網與邊緣運算」、「產業落地AI應用」，以及「資料智能、治理與安全」。透過國際講者觀點與實務案例分享，深入剖析AI技術如何從研發創新快速邁向規模化應用，並加速製造、醫療、內容創作、智慧城市與企業服務等產業的新一波升級與轉型。

COMPUTEX Forum 2026目前報名持續開放報名中，5月20日前購票可享優惠票價新台幣2990元；5月21日起票價將恢復為3990元。隨著全球AI產業熱度持續升溫，論壇席次亦進入最後倒數階段，主辦單位呼籲有意參與者及早完成報名，把握與全球科技領袖交流的重要機會。

購票網站：COMPUTEX官方網站論壇報名頁面

論壇日期：2026 年 6 月 2 日至 6 月 4 日

論壇地點：世貿1館2樓，南港展覽2館7樓

注意事項：活動內容規劃以主辦單位最終公告為主，主辦單位外貿協會保有修改、變更或暫停本活動之權利。

更多相關展覽資訊可參考：

COMPUTEX 官網: www.computextaipei.com.tw