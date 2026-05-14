輝達H200對中拚突破！10中企獲放行　鴻海旗下富士康分銷

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳出席川習會。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

輝達（NVIDIA）H200 AI晶片對中銷售傳出新進展，美國已批准約10家中國企業採購，但目前尚未完成任何交付，交易仍陷入僵局。輝達執行長黃仁勳本週赴中國尋求突破，也讓外界關注這項卡關中的重大科技交易能否出現轉機。

《路透社》獨家報導，3名知情人士透露，美國商務部已批准約10家中國企業購買輝達第二強大的AI晶片H200，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動與京東等公司；此外，聯想與鴻海（2317）旗下富士康等少數分銷商，也獲准參與H200在中國的銷售。

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知情人士指出，獲批買家可直接向輝達採購H200，也可透過獲授權的中介商購買；依照美國許可條款，每家獲批客戶最多可購買7.5萬顆晶片。不過，儘管美方已經放行，至今仍沒有任何一筆H200交付給中國客戶。

報導指出，黃仁勳原先並未列入白宮前往北京的代表團名單，但在美國總統川普邀請後加入行程。消息人士稱，川普在前往與中國國家主席習近平舉行峰會途中，於阿拉斯加接上黃仁勳，外界因此期待，這趟訪中行程有機會為H200對中銷售打開僵局。

這項交易之所以備受關注，在於它凸顯美中科技競爭已不只影響出口管制，也讓已獲批准的商業交易難以落地。輝達作為全球市值最高公司之一、也是AI晶片龍頭，如今正夾在美中兩國不同戰略考量之間。

在美國出口限制收緊前，輝達曾掌握中國先進晶片市場約95%市占率，中國也一度貢獻輝達13%營收。黃仁勳先前曾估計，光是中國AI市場今年規模就可達500億美元。

不過，即使美方點頭，交易仍未真正推進。消息人士透露，中國企業在北京方面給出相關指導後已經放慢腳步；另一名消息人士則表示，中國內部要求阻止或嚴格審查相關訂單的壓力正在升高。

美國商務部長盧特尼克上月也在參議院聽證會上表示，中國中央政府至今尚未讓企業購買這些晶片，因為北京希望把投資集中在本土產業。

報導分析，北京的猶豫反映出戰略考量，主因是擔心進口輝達晶片將削弱中國發展國產AI晶片的動能。雖然中國AI晶片目前仍落後輝達，但DeepSeek等企業已逐漸強調使用國產晶片，包括華為開發的AI晶片。

中國企業轉向華為，也讓輝達在中國市場的處境更加艱難。黃仁勳曾警告，美國出口管制正在侵蝕輝達在中國的立足點，並稱輝達在中國AI加速器市場的市占率實際上已降至零。

另一方面，H200對中銷售也面臨美中雙方複雜條件。美國1月發布的規定要求中國買家證明已設立足夠安全程序，並承諾不會將晶片用於軍事用途；輝達也必須證明在美國擁有足夠庫存。

此外，川普政府曾談成一項安排，美國將取得相關晶片銷售收入的25%。由於美國法律不允許直接徵收出口費用，因此相關晶片必須先經過美國領土，再運往中國。這項安排也引發北京對晶片可能遭竄改或存在隱藏漏洞的疑慮。

報導提到，中國國務院近期發布兩項供應鏈安全規定後，中方審查力道進一步升高，政府部門也開始檢視關鍵技術基礎設施中的潛在外國依賴。