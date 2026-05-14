受惠美市場爆發　瑞磁生技首季虧轉盈

▲瑞磁生技創辦人何重人。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

國內數位精準醫療平台廠瑞磁生技（ABC-KY，6598）今（14）日召開法說會。瑞磁指出，受惠第一季美國實驗室市場、寵物健康市場業績爆發，第一季虧轉盈，每股賺0.2元。

瑞磁公布第一季營收2.2億元，較去年同期成長81%，每股獲利0.2元。

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瑞磁表示，第一季美國實驗室市場業績年成長 50%，寵物健康市場年成長更有爆發性，達130%，在兩大市場的強勁挹注下，進入昂營收規模擴大，轉虧為盈的穩健營運階段。

瑞磁還提到，第一季營收成長主要受惠既有實驗室大客戶的試劑採購比重提高，同時又新增實驗室客戶，使檢測試劑用量達到到每周一萬例的規模，以及動寵物合作夥伴的數位生物條碼需求擴大。據悉，瑞磁今年接獲寵物檢測大廠訂單已經上看1100萬美元。

瑞磁表示，目前腸胃道與呼吸道的病原體檢測是瑞磁的主力產品，短期內將透過持續優化呼吸道檢測產品，以快速搶進全美600家大型實驗室，擴大市佔率。下一主要應用將是開發腫瘤液態活檢(Liquid Biopsy)，以解決市面上缺少負擔得起、可延續癌症精準檢測痛點。

瑞磁透露，由於寵物市場授權夥伴已開發出貓狗的癌症檢測產品，瑞磁內部也已證實從血液中檢出癌症基因可行性，對此應用實現充滿信心。未來也將透過與知名醫學中心合作，持續取得癌症患者新鮮檢體進行產品開發。