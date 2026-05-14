黃大米不藏了！自曝是「聯發科、台達電股東」　公開股數全笑翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

作家黃大米近日在臉書發文，笑說自己不想再藏了，要公開宣布「我是聯發科、台達電的股東」。不過她接著揭曉，自己持有的不是一張，而是聯發科1股、台達電1股，總市值約5000多元，讓她笑稱花小錢就能見證台灣股市奇蹟，還能大聲對外宣稱自己是兩大公司的股東，「感覺超威，宛如台灣巴菲特似的，投資超精準。」

黃大米在臉書宣布，「我不想藏了，要來跟大家說，我是聯發科、台達電的股東。不要問我股數，說出來你會怕。」接著公布答案，「我有聯發科1股，台達電1股，是1股，不是一張喔」，總共市值約5000多元，「是五千多元，不是五千多萬喔。」

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花5千多就能見證台股奇蹟 黃大米笑：划算

答案公布後，她笑說，花5000多元就能見證台灣股市奇蹟，她覺得相當划算，而且還能大聲說自己是聯發科、台達電的股東。她也提到，有朋友每天買一股台積電、一股聯發科、一股台達電，發現獲利績效還不錯。

不過黃大米一算驚覺，「一股台積電要兩千多元，聯發科一股要三千多元，台達電一股要兩千多元，每天買一股等於一天要花八千多塊」，忍不住感嘆朋友真的很有錢，每天基本開銷就是8000多元。她也把這個投資方法分享給大家，「當然你也可以每天一股台積電，應該開銷就沒有這麼大。」

文末她更幽默寫下，「希望這些零股，讓我未來能買到好的靈骨塔，阿彌陀佛」、「往生式存股」。貼文曝光後，網友笑翻留言，「持有一股，報到」、「主動式大米ETF」、「我也是一股一股買，結果2年賺了一點買衣服的錢」、「我贏大米了，我有台積電五股」、「買0050一股，我就是他們50家公司的股東耶。」