廣宇Q1虧損　公司：Q2營運好轉拚轉盈

▲廣宇科技今天舉行第一季法說會，左起總經理蔡明峰、發言人郭世華、投資人關係林立修。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

廣宇科技（2328）今日舉辦法人說明會，說明2026年第一季營運成果與展望，第1季因客戶遞延出貨及銅價上漲導致營收與利潤率下滑出現虧損，惟已要求客戶共同分攤訂單遞延相關成本，並與客戶協商報價以反映銅價波動成本壓力，預期第二季營運將大幅改善，回歸獲利。

展望2026年，廣宇持續預期在AI伺服器出貨放量與AFM技術落地的「雙引擎」帶動下，開啟高成長週期，全年營收維持較去年呈現雙位數成長的目標。

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針對AFM（無軛軸向磁通電機）產品的落地布局，產品應用將由重電應用發電廠空冷島起手，預估2026年年底前有營收貢獻，進而將具備高毛利屬性的AFM產品線迅速由成本中心轉變為利潤貢獻者，進而提升公司整體的獲利率。

廣宇科技憑藉鴻海集團唯一馬來西亞產能的地緣優勢，成功切入AI伺服器市場，藉此提供中國境外之產能替代方案，成為爭取歐美客戶訂單的核心優勢。此業務不僅能提供即時的營收貢獻與提高產能利用率，更為公司帶來穩定的獲利與強勁的現金流，以支應未來投資與併購所需。

廣宇科技指出，未來將持續以「3S (延伸Stretch、轉向Shift、擴張Scale)」策略推動企業轉型，期許從2026年起維持平均20%以上的年營收成長率，並目標在2030年於全球機器人市佔率突破5%，讓機器人與其他新業務貢獻廣宇50%以上的營收與獲利。

