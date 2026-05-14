連日多艘巨輪穿越荷莫茲海峽　保賠業估我貨櫃三雄仍是繼續等候

▲連日有多艘巨輪穿越荷莫茲海峽 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／綜合報導

接連幾日多艘超級大油輪、汽車船等在關閉定位追蹤系統(AIS)後，成功突圍穿越荷莫茲海峽，離開受困兩個多月的波斯灣，我國台塑海運4月17日也趁美伊戰爭暫時休兵突圍，我貨櫃三雄受困的7艘船會不會也有類似行動，國際保賠業台灣公司高階認為，台灣與以色列交好，與伊朗沒有友好關係的國家，應該仍然是繼續靜觀其變吧！

另一家國際保賠業高階則指出，每個船東的想法不一樣，狀況不一樣，採取的行動就不一樣，他覺得很難推測。船公司出身的海運界高階則指出，困在波斯灣的貨櫃船，船上從亞洲運去的貨載都已卸清，回程估計也沒多貨載，船隻受困對公司財務影響有限，應該都不會輕易有冒險行動，尤其是具有官股身份的陽明海運。目前長榮、萬海各有3艘、陽明有1艘困在波斯灣，台航的1艘則是長期出租船隻，租家想要行動需要台航同意。

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保賠業者指出，台塑海運是趁著伊朗外交部長在4月17號宣布配合停火協議開放海峽通行(雖然隔天革命衛隊便改口說嚴格管制繼續封鎖，理由是美方仍然限制伊朗港口開放)那時，隨著周遭的船舶有動作而開始行動。而美方目前仍對伊朗做限制，除非私下有接到美方什麼暗示或保證，應該不敢有所行動，但那麼多艘船被困，台灣航商的船估計沒有什麼重要理由會被美國優先保護。

高雄科技大學教授楊鈺池指出，要不要突圍這是比較專業問題，涉及航技專業，可能要問船公司或船長比較清楚。台灣身分很特別，在一中原則下，台灣屬於中國一省，中伊關係良好且重要石油交易國，所以比較不會影響。

荷莫茲海峽另一端是美國海軍封鎖，我們跟美國是友好關係，理論上比較不會被管控。我們貨櫃三雄大抵2/3以上船舶掛權宜籍船舶，如巴拿馬或賴比瑞亞旗，所以被刁難程度較少，只是我們的政府是否要像日韓一樣跟伊朗政府接觸甚至要用人權救難支援方式提供援助，需要我政府跨部門需要檢討議題，否則短期內，美伊衝突不斷，油價上揚，運費上漲是無法避免。

海運界高階則指出，目前冒險突圍的主要是運送燃油的船隻，關係國際經濟命脈，日本一艘超級油輪本月13日晚間穿越荷莫茲海峽出現在阿曼灣，之前也有一艘突圍，日本與伊朗關係友好，又是美國盟國，估計手上籌碼較多。

同樣是本月13日，大陸中遠海運集團旗下的30萬噸級超大型油輪(VLCC)「遠花湖」號與大型汽車運輸船「湘江口」號成功穿越荷莫茲海峽，駛入阿曼灣，業界高階認為，大陸的商船，基本上美國與伊朗都不會動手的。