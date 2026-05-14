本來想穩穩領息！「見0056噴漲」他心動想賣光：趁現在獲利了結

▲原PO猶豫該不該賣掉。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股強勢走高，ETF同步飆漲，擁有156萬股民的元大高股息（0056）受惠主要成分股聯發科（2454）、聯電（2303）近期強勁的漲勢。有網友驚呼，原本定期定額0056，是打算穩定領配息，沒想到最近股價居然噴漲，猶豫是否該續抱，或趁高點獲利了結，貼文掀熱論。

0056走勢轉強 心動想出清



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有網友在PTT發文，「0056元大高股息最近怎麼了？」0056在他的印象中，一直是用來穩定配息、長期持有的投資工具，不是用來追逐短線價差。不過近期0056一邊配息、一邊強勢上漲，有種「往上痛扁006208（富邦台50）、往下碾壓00675L（富邦台灣加權正2）」的感覺。

不過，原PO表示，這樣的表現雖然讓帳面獲利增加，但也開始感到不安，擔心原本的存股計畫被市場氣氛影響，「這種噴法怎麼讓人安心定期定額？」面對這波強勢表現，他猶豫究竟應該續抱不放，還是趁高點先獲利了結，「擔心是紙上富貴一場，這東西這樣噴很異常，感覺不久後會均值回歸」。

吃到聯發科、聯電紅利



貼文一出，網友認為，0056近期走勢強勁並不意外，關鍵在於成分股吃到聯發科、聯電等大型權值股紅利，「看成份股就知道了，吃到發哥跟聯電的紅利」、「有發哥和二哥的ETF都噴爛了」、「聯發科、華碩、聯電，快到除權息旺季了，很多高股息本來就會拉抬」、「這支表現比我庫存的0050、2330還猛」、「這支穩穩的幫我繳房貸，沒想到也噴成這樣」。

其他網友指出，「就看你需不需要這筆錢吧」、「就短期有機會贏，長期穩輸的東西」、「0056是我少數沒清掉的高股息」、「上周賣光0056，Allin 0050了」、「買來領息的幹麼賣」。