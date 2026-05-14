海研會海空暨快遞貨物承攬運送人員訓練班招生　政府補助八成以上

▲海研會上課現場。（圖／海研會提供）

記者張佩芬／台北報導

中華海運研究協會開辦勞動部勞動力發展署產業人才投資計畫「國際海空暨快遞貨物承攬運送從業人員訓練班第01期」(課程代碼：168472)在職訓練課程，歡迎已從事國際海空貨運承攬運送、報關、船務、國際貿易、國際物流等相關從業人員報名參加，本課程上課時間為115年6月13日至8月15日週六9:00~12:00-13:00~16:00(8/8停課)。

勞動部勞動力發展署產業人才投資方案係以「3年10萬」的補助方式，凡年滿15歲以上，具就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險或農民健康保險在職投保勞工，參訓完成課程規定時數並經考核通過取得結訓證書，就能獲得80%或100%的訓練費補助，鼓勵在職者選擇適合個人職涯發展的課程強化專業技能；資深員工更可藉此精進職能，以因應瞬息萬變的市場需求。

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本課程內容包含國貿進出口、危險物品運送、海空運快遞 、海上貨物運輸保險等豐富課程內容，課程報名期間自5月14日中午12時至6月10日下午6時止，報名可至勞發署「台灣就業通在職訓練網」報名參訓(https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=168472&plantype=1)或電洽02-25517540分機14林先生，補助名額有限報名從速。