外資買超台股逾45億元！惟大砍面版雙雄　群創遭倒貨20萬張

▲群創光電遭外資大賣。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
外資今（ 14日）買超台股45億元，結束連4賣，但對面板雙虎大開殺戒，群創（3481）、友達（2409）居賣超前二，其中大砍群創逾20萬張。
台股今日在記憶體族群、矽晶圓等子股領漲下，指數一度大漲逾800點，來到42205點，惟獲利了結賣盤出籠，指數拉回，終場收漲377點，失守4萬2；
三大法人今日合計買超台股共計175.27億元，外資買超45.43億元，投信買超142.48億元，自營賣超12.63億元，
外資今賣超前10大個股，依序為群創（3481）20萬5693張、友達2萬4390張、鴻海（2317）2萬1537張、和碩（4938）1萬7524張、彰銀（2801）1萬7259張、京元電子（2449）1萬7065張、中鋼（2002）1萬5411張、微星（2377）1萬5395張、台玻（1802）1萬4533張、台泥（1101）1萬3939張。
外資今買超前10大個股，依序為台新新光金（2887）5萬2710張、大成鋼（2027）3萬4683張、聯電（2303）2萬4455張、華邦電（2344）2萬4008張、燿華（2367）1萬9868張、華通（2313）1萬7869張、力積電（6770）1萬6960張、彩晶（6116）1萬5068張、英業達（2356）1萬3922張、中信金（2891）1萬3915張。
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