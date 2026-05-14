台驊控股首季EPS1.10元　第二季隨著出貨動能恢復營收明顯提升

▲台驊投控第二季營收已見到明顯提升。圖為台驊創辦人顏益財。（圖／記者張佩芬攝）
記者張佩芬／台北報導
台驊控股(2636)今(14)日公告2026年第一季合併財務報告。第一季合併營收為新台幣48.46億元，歸屬母公司業主淨利1.51億元，每股盈餘1.10元。第二季隨著出貨動能逐步恢復及市場需求變化，4月營收明顯改善，年增10.46%、月增13.85%，後續營運表現仍將視實際貨量回升情形而定。
台驊說明，2026年第一季全球物流市場延續運價修正走勢，主要航線價格較去年同期下滑，營收規模受運價影響較去年同期減少約13%。第一季合併毛利為7.59億元，毛利率15%，營業利益1.26億元，稅前淨利2.09億元。在市場價格調整環境下，公司仍維持正向營業利益，顯示營運架構與成本控管能力具備穩定基礎。
在業務量方面，整體貨量仍維持成長。海運貨櫃量較去年同期增加，美國線受關稅政策調整前出貨需求帶動，貨量提升；中東與南亞市場亦呈現成長趨勢。空運方面，公司對貨源的掌握能力持續提升，客戶結構逐步優化，有助於強化業務結構品質並提升營運穩定度。
外部環境方面，第一季全球物流市場仍受地緣政治與貿易政策變動影響。美國關稅政策調整帶動企業重新檢視供應鏈布局，跨區域出貨需求增加；中東局勢對部分航線運力安排形成干擾，市場運力仍在調整過程。亞洲製造布局分散趨勢延續，東南亞市場重要性持續提升，公司跨區域服務能力已反映於實際貨量與航線配置。
第一季營業活動現金流量為淨流出2.19億元，主要係季末應收帳款與營運性資產增加所致，屬營運資金時序性變動。本業仍維持正向營業利益，營運現金循環未出現異常。
截至2026年3月底，合併總資產為223.52億元，現金及約當現金80.64億元，占總資產約36%，流動比率約1.62倍。股東權益比率約43%，負債結構以短期融資與營運資金調度為主，整體財務結構維持穩健，流動性水準足以支應營運與資本運作需求。
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