00403A太熱溢價高　金管會：強化造市商功能、投信訊息公開

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

投資人瘋台股，本周掛牌主動式台股ETF主動統一升級50（00403A）因FOMO（Fear of Missing Out，意為錯失恐懼症）情緒高漲，一度出現5%溢價，今（14）日金管會證期副局長黃厚銘指出，造市商已經相當積極造市從投信申購後，再去市場賣出，6家券商占總交易量的6成，會請證交所加強券商強化造市功能，以弭平溢、折價幅度，同時要求投信公司用公開資訊方式，讓投資人注意溢折價問題。

00403A於5月12日掛牌，首日交易成交量高達419萬張，盤後所公布即時淨值為每股10.23元，以當日收盤價10.8元估算，溢價率5.57%。

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黃厚銘說，造市商主要負責ETF流動性調節、市場管理，當市場出現高溢價風險，必須提供足夠流動性，這檔主動式ETF掛牌出現溢價，造市商積極造市，從投信申購後去市場賣出，占總交易量的6成，依然無法弭平溢價。

如何有效管理ETF發行機構、造市商，避免過高折、溢價，投資人發生損失，黃厚銘強調，會請證交所要求券商強化ETF造市功能，來平抑溢折價的幅度；同時，要求投信業者務必公開資訊提醒投資人注意ETF溢折價風險問題。

