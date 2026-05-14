統一又出手？傳砸130億搶肯德基、必勝客　集團最新回應曝光

▲傳統一有意競標肯德基、必勝客。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

香港怡和集團（Jardine Matheson）傳出有意出售旗下餐飲事業，包含肯德基（KFC）與必勝客（Pizza Hut）在台灣、香港、澳門及越南等地的特許經營權，整體交易估值高達4億美元（約新台幣130億元），市場更點名統一集團為主要競標者之一，引發外界高度關注。對此，統一集團14日回應表示，「對此一訊息無法置評」，但強調對任何可能的投資機會，都會秉持審慎評估態度。

傳統一加入競標 凱雷、百勝中國也在列

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根據《路透》報導，怡和集團因香港消費市場趨於保守、餐飲業務獲利承壓，正評估出售旗下怡和餐飲集團，以重新配置資本、聚焦核心事業。消息人士指出，目前潛在買家包括台灣統一集團、私募基金凱雷集團（Carlyle）以及百勝中國（Yum China）等重量級企業。

據了解，怡和餐飲集團目前在香港、澳門、台灣、越南與緬甸共經營約1000家肯德基與必勝客門市，員工數約2.5萬人，旗下另擁有香港外送披薩品牌PHD。市場分析認為，若交易成局，將牽動亞洲速食市場版圖變化。

統一集團則透過聲明表示，對於任何企業整合，都會以高標準檢視各個面向，「只有當這個投資具有策略意義，以及股東能夠產生具有意義的價值，我們才會進行相關作業。」同時強調，所有投資案都會經過審慎評估與董事會充分討論。

▲必勝客。（圖／達志影像／美聯社）

才剛布局LOPIA 統一零售版圖再擴張？

事實上，統一集團近年積極擴大零售與餐飲版圖，除了旗下擁有7-ELEVEN、康是美、家樂福與星巴克等通路外，今年4月底，統一超商董事會也才剛拍板，將投資約20.54億元，與日本OIC集團合作布局LOPIA超市在台事業，取得台灣LOPIA零售公司51%股權與經營主導權，並持有食品加工公司49%股份。

市場因此解讀，若統一此次再成功拿下肯德基與必勝客經營權，等同補足西式速食最後一塊拼圖，從超商、量販、咖啡連鎖到速食餐飲全面串聯，進一步強化OPENPOINT生態圈與零售整合效益。

不過，目前整起交易仍處於非約束性投標階段，怡和集團也保留不出售可能性。外界關注，隨著投標截止與後續談判展開，這場上看百億元的餐飲爭奪戰，是否真會由統一拿下，恐成今年亞洲零售市場最受矚目的焦點之一。