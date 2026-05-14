台糖、台畜、生立攜手啟動合作　推動台灣動物來源醫療材料供應鏈升級

▲台糖、台畜、生立攜手啟動合作。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

經過衛福部、農業部與經濟部的偕同努力，使台灣得以重返三大豬病非疫國之際，台糖、台畜集團旗下欣樂食品股份有限公司與隸屬於金可集團的生立生物科技股份有限公司正式宣布啟動合作，整合養殖管理、屠宰分切及醫療材料研發等關鍵量能，攜手推動台灣動物來源醫療材料供應鏈升級，為國內畜牧產業開啟由傳統食品供應邁向高值生醫應用的產業量化新局。

本次合作結合三方專業優勢，台糖長期深耕畜殖管理、飼養履歷與防疫制度，具備完整的養殖經驗與生產履歷資料的堅實基礎；欣樂食品則擁有亞洲最先進的屠宰分切設備與標準化作業流程，可承接最嚴格的中游屠宰分切製程要求與環境管理；生立生技則於醫療級膠原蛋白、生物材料及再生醫材領域累積逾20年以上的研發、製造與國際ISO取證經驗，具備串接高值醫療應用市場的技術實力。

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此次合作之所以能成形，除了台糖公司吳昌明董事長、台畜集團張華欣董事長與生立生技蔡國田董事長基於產業的遠景,提前攜手進行布局外,也與前立委,同時也是前台灣智庫莊競程執行長對產業鏈的深入研究了解有關。莊競程執行長具台大醫學工程博士背景，並兼任國立陽明交通大學生物醫學工程研究所助理教授、電機工程學系合聘助理教授，其從產業治理、智慧管理與醫工整合角度出發，協助牽線各方朝導入 ISO 13485、ISO 22442 及智慧化AI管理機制的共同方向對接，為產業的升級合作奠定更清晰的升級路徑。

未來三方將持續結合國際標準、文件化制度、履歷追溯、風險分析與專業輔導資源，逐步為台灣產業建立可複製、可擴散的示範模式，提升台灣畜牧與生醫供應鏈的附加價值、韌性與國際接軌能力。隨著國際市場對高品質、可追溯動物來源材料需求提升，此次合作也可望為台灣畜牧業帶來重大的轉型，從「傳統食品為主」模式，邁向國際畜牧產業視為最高殿堂的「醫療用途材料為主、食品為輔」模式，開啟更具前瞻性與永續性的高值生醫應用新局。