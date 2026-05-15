威力彩21連槓「二獎一注獨得」開在高雄　下期頭獎飆5.2億

快訊／台積電秀肌肉！CoWoS良率98% 2奈米量產超前2季達標

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行年度技術論壇，並在論壇中揭示2奈米（N2）製程、CoWoS先進封裝及全球擴產最新進展。台積電指出，全球最大5.5倍光罩尺寸CoWoS已正式量產，目前良率已達98%，另外，已進入量產的N2也有好消息，N2的晶圓缺陷密度（Defect Density）提前兩季達到前一世代標準。

AI需求大爆發！ 台積電去年亞太區晶圓出貨量堆高「三座101」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日在新竹舉行2026年度技術論壇，論壇中，台積電亞太業務處長萬睿洋表示，AI正快速從雲端資料中心延伸至邊緣裝置與個人終端，從生成式AI、AI Agent到智慧手機AI助理，均持續推升高運算密度、高頻寬傳輸、低功耗與散熱技術需求，也凸顯先進製程與先進封裝的重要性，他更透露，台積電去年在亞太區的客戶就使用超過210萬片12吋約當晶圓，堆起來高度超過三座台北101，去年全年更協助客戶完成超過2600項產品量產，全年更有400項新品，等於一天超過一件新品推出。

被動元件升級大潮來了！ 國巨、華新科10檔飆漲停

AI伺服器對於供電密度提高，帶動被動元件的規格門檻，加上接單外溢想像空間，今（14）日國巨*（2327）率先跳空漲停鎖住462元漲停價位，續創分割以來新高，而被動元件族群紅通通一片，凱美（2375）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、鈺邦（6449）、華容（5328）、蜜望實（8043）、臺慶科（3357）、千如（3236）等十檔個股觸及漲停價位。

台股ETF規模創高突破6兆大關 主動式新兵拉出資金狂潮

台股氣勢如虹，今年來已上漲逾四成，隨著台股大盤走高，台股ETF也持續發熱，目前掛牌的台股ETF來到88檔，總規模也創高突破6兆大關，來到60130.83億，統計今年來已增加21255.81億。進一步觀察規模同樣創新高有27檔，其中今年來規模增加前十名包括主動統一升級50(00403A)、中信關鍵半導體(00891)、主動群益科技創新(00992A)、主動群益台灣強棒(00982A)、群益半導體收益(00927)..等9檔都有百億以上的增額。整體來看，上榜以主動式與科技型居多。

千金股各擁題材！3檔漲停2家跌停 旺矽創高突破6000元

台股今（14日）有高達49檔千金股，其中有旺矽（6223）、大立光（3008）與智邦（2345）3檔漲停，其中旺矽首突破6000元創新高，列台股第4高的個股；至於貿聯-KY（3665）、雍智科技（6683）摔落跌停，且此2檔都是連著2天跌停。

台、韓AI產業「好到不行」衍生問題 老謝：值得政府好好面對

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「好到不行！南韓的煩惱」為題撰文，表示AI表現太好，讓台灣和南韓都因為產業股價持續上漲衍生分配問題，三星員工為了爭取更好待遇，超過5萬人參加罷工，已經持續18天，影響到供應鏈，他也因此示警，這些和AI有關的產業都有好到不行的處境，值得政府好好面對。

快訊／群聯財報驚艷！記憶體2檔漲停 南亞科飆天價

NAND IC設計廠群聯（8299）公布4月獲利約76.4 億元，年增6174%，每股稅後盈餘（EPS）34.56 元，加總第一季之後，EPS來到103.36 元，獲利十分搶眼，今（14）日直接跳空鎖住2880元漲停價位，南亞科（2409）以342.5元開出，立即直奔353元漲停新高價位。

黃仁勳夫婦捐1億美元AI算力 輝達再出手力挺CoreWeave

NVIDIA執行長黃仁勳與妻子 Lori Huang 旗下基金會，正向雲端AI業者CoreWeave購買運算資源，並捐贈給大學及非營利研究機構，用於科學與人工智慧（AI）研究。根據最新申報文件，相關捐贈價值目前已達1.083億美元。

森崴能源下市倒數摜跌停！3萬人排隊賣不掉 集團股3檔全躺平

擁有3萬8531位股民的森崴能源（6806）因最新財報顯示淨值轉為負數，證交所公告6月23日正式終止上市，今（14）日森崴能源開盤摜跌停，委賣逾3.1萬張難消，集團股正崴（2392）、永崴投控（3712）、富威電力（6994）全部躺平，投資人臉綠。

AI將取代房仲？永慶房屋：AI越發達、越凸顯房仲「人」的價值

當房仲產業擁抱生成式AI的時候，AI會取代房仲？還是讓房仲工作更高效、收入更高？「科技房仲」永慶房產集團資訊部協理呂學堯日前受邀至國立政治大學地政學系主講「房仲產業的AI應用」講座，與同學分享房仲產業的AI發展趨勢。