台積電喊智慧眼鏡「紅茶店」秒漲停！　台灣供應鏈全沾光

▲宏達電14日漲停。（圖／翻攝玩股網）

記者葉國吏／綜合報導

「台積電」全球業務資深副總張曉強預言，智慧眼鏡將成為AI下個關鍵應用，消息引發市場震動，台灣供應鏈中宏達電（2498）應聲拉漲停。

張曉強分析認為，人類與外界溝通最高效率的管道始終是視覺，未來智慧型眼鏡能將雲端資料中心的運算能力，即時呈現在使用者眼前。這類邊緣裝置若能結合電池供電，將會使人工智慧真正達到無所不在。

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雖然這項技術目前仍處於初期階段，但發展潛力極其驚人。透過高速網路連結，強大的運算力將融入日常生活。業界普遍看好這類穿戴式設備，能把科技智慧直接銜接至大腦運作場景，創造全新的互動模式。

▲hTC智慧眼鏡VIVE Eagle發表。（圖／記者高兆麟攝）

宏達電領航智慧穿戴布局

「宏達電」早前已推出首款支援繁體中文語音的AI眼鏡，不僅能串接 Google Gemini 等模型，更提供個人化助理功能。該產品在市場上反應熱烈，目前正與日本多家通路商合作擴大版圖，並積極研發二代機型。

此外，英濟（3294）在機光電整合領域也傳出出貨捷報，其微型投影技術被認為是智慧眼鏡的核心推手。隨著科技巨頭紛紛投入研發，這類具備語音操控與智慧拍攝功能的產品，已成為台廠爭相佈局的重點戰場。

▲玉晶光。（圖／資料照）

光學大廠技術優勢降成本

光學大廠「玉晶光（3406）」近年投入破百億元資本支出，已成為全球眼鏡鏡頭最大供應商。而「揚明光（3504）」則憑藉Pancake透鏡技術打入大廠供應鏈，掌握關鍵零組件訂單，在整體市場需求擴張下，營運後勢同步看漲。

「亞光（3019）」則透過專利配方具備量產光波導鏡片實力，能將單片成本從200美元大幅降至50美元以下。隨著全球科技龍頭接連推出新品，智慧眼鏡有望繼手機後，引爆下一個產值達兆元的科技革命與產業熱潮。