森崴能源「昔聽明牌」槓桿買39張：相信郭台強　現山頂吹風

▲森崴能源（6806）14日開盤就跌停。（圖／翻攝玩股網）

記者葉國吏／綜合報導

「森崴能源（6806）」因首季財報巨額虧損、淨值歸零轉負，預計於6月23日正式下市，3.8萬名股東手中股票恐淪為壁紙。消息曝光後14日出現逃難潮，復牌隨即跳空鎖死跌停價17.3元，委賣張數更超過3萬張。有投資人開槓桿相信「森崴能源」背後老闆郭台強，融資手握39張，價格不僅在高點，現在就連要認賠出售都沒人要接手。

財經網紅葉育碩在臉書分享，表示朋友聽信明牌，認為綠能有政策利多且背後有大老闆郭台強加持，竟大膽利用融資買進39張「森崴能源」，如今不僅賣不掉，還要面對融資維持率崩跌的雙重打擊。

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▲森崴能源總經理胡惠森（圖中）、永崴投控財務長林坤煌（圖左）、正崴發言人劉素芳。（圖／翻攝證交所）

聽信明牌重押融資 從攤平變等待奇蹟

該名友人坦言當初看著股價上漲，曾以為錢很好賺，沒想到風電案爆雷後，股價一路向下崩跌。他在跌10%時選擇攤平，跌20%後自我安慰是長期投資，最終卻演變成無法成交的「大逃殺」，眼睜睜看著血汗錢在山頂套牢。

專家感嘆，投資應賺取認知範圍內的財富。當市場陷入恐慌時，龐大賣單會讓融資操作者無路可逃。此案例再次提醒投資人，若只靠聽說明牌卻不懂判斷停損，最終恐需獨自面對慘烈的虧損帳單，甚至落得血本無歸的下場。