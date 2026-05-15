快訊／台積電大漲55元至2325　台股飆漲近660點指數創高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股14日全面走揚，台股今（15日）以上漲78.67點、41830.42點出，指數續揚，大漲近660點、至42400點以上，刷新高，台積電（2330）ADR強力反彈，現股今也大漲55元至2325元，重回2300元以上。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到2310元，漲幅1.76％；鴻海（2317）上漲4.5元至249元；聯發科（2454）上漲20元至3425元；廣達（2382）下跌24.5元來到310元；長榮（2603）下跌3.5元至208元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲370.26點或0.75％，收在50063.46點；標準普爾500指數上漲56.99點或0.77％，收7501.24點；那斯達克指數上漲232.88點或0.88％，收在26635.22點；費城半導體指數上漲55.8點或0.46％，收12073.78點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|50063.46
|▲370.26
|▲0.75%
|S&P500
|7501.24
|▲56.99
|▲0.77%
|NASDAQ
|26635.22
|▲232.88
|▲0.88%
|費城半導體指數
|12073.78
|▲55.8
|▲0.46%
資料來源：證交所
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