記憶體廠賺很大！宜鼎單月獲利贏去年全年 前4月賺近9個股本

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）今（15）日因近期股價波動達公布注意交易資訊標準，公告4月自結財務數字。在DRAM與Flash報價上漲，以及AI、伺服器與高階儲存需求帶動下，宜鼎單月獲利大爆發，4月每股盈餘（EPS）高達31.41元，不僅超越去年全年獲利，也讓前4月EPS累計達88.9元，超越2021年至2025年總和。

台股新增5檔「抓去關」名單！ 處置至5／29

證交所今（15日）公告處置股，僅凌航（3135）1檔，處置時間從下周一（18日）至5月29日，每5分鐘撮合一次；櫃買中心也公告4檔個股處置名單，名單包括鈺鎧（5228）、千附精密（6829）、竑騰（7751）、綠河-KY（8444）。

台股強震！00403A每股淨值9.93元 掛牌以來首次破發

今（15）日台股創新高後震盪拉回收黑，主動式台股ETF主動統一升級50（00403A）下跌0.24元或跌幅2.34%，以10元作收，成交量為184.6萬張，居上市成交量第一大個股，今日每股淨值出爐為9.93元，為掛牌以來首度破發，亦成立以來第二度破發。

快訊／台積電宣布出售世界先進1.52億股 持股比例降至19％

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（15）日宣布計畫售出晶圓代工廠世界先進（5347）普通股，出售股數不超過 1 億 5,200 萬股，約相當於 8.1%的世界先進公司已發行股本，台積電計畫採鉅額交易方式執行本次出售，預計出售對象為財務投資機構。

快訊／美國對中國鬆手貨量回流、運價跳漲上千 SCFI今日上漲9.55%

超大型攬貨公司指出，近兩周美國對大陸貨物鬆手，加上不少進口商已經取得退稅，市場貨量較去年明顯增加，本周運價已經實質上漲，加上今(15)日的例行漲價，合計下周一起美西線每大箱(40呎櫃)將從上周的2600美元漲到3300-3400美元，美東自3600美元漲到約4500-4550美元；今日上海航運交易公布的貨櫃運價指數(SCFI)，上漲9.55%，收2140.66點。

台股高低震盪1391點史上第四大 法人：大漲過後近高情怯

受到昨（14）日美國科技股強勢表現帶動下，今（15）日台股早盤跳空開高，上攻42408.66點歷史新高，惟市場居高思危，漲多獲利了結賣壓出籠，指數由紅翻黑，最低來到41016.73點，盤中震點為1391.87點，創下史上第四大震點。

昔日股王大立光「CPO題材」續漲停、創5年新高 1家跟漲亮燈

昔日股王大立光（3008）今日（15日）早盤跳空強勢鎖住3445元漲停價位，創下2021年3月中、5年以來新高價位，本周5個交易日，有三天拉出漲停價，並帶動相關個股行情，包括玉晶光（3406）連兩紅，最高來到603元，重返600元大關，而揚明光（3504）則是一度攻克78.5元漲停價位。

被動元件利多加持！「不畏台股拉回」國巨刷高 8檔漲停

台股今（15日）創高後再翻黑，一度重挫380餘點，惟被動元件族群成今日撐盤要角，領頭羊國巨*（2327）再創492.5元分割以來新高價位，帶旺整體被動元件族群表現。

指數震盪逾千點免驚！ 摩根大通上調台股牛市情境至5萬點

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.、俗稱小摩）上調對台灣加權指數的目標位，牛市情境下的目標位為50000點，意味著較14日台股收盤水準約有20%的上升空間，報告稱，台股對人工智慧（AI）基礎建設擴張是最純粹受惠市場之一。

台股狂牛行情！13家金控4月獲利破千億元 富邦金居冠賺進半個股本

4月全球股市擺脫美伊戰事陰霾，台股大漲7200點之多，挹注13家金控獲利表現，單月稅後獲利突破千億元，為1033億元，前4月累計稅後淨利達2914.87億元，逼近3千億水位，年增率63.18%，前4月累計獲利創下歷史新高，富邦金（2881）為4月、累計獲利及每股稅後盈餘（EPS）三冠王，EPS為5.15元賺進半個股本。