台股狂牛行情！13家金控4月獲利破千億元　富邦金居冠賺進半個股本

▲富邦金前4月賺進半個股本。（圖／富邦金控提供）
記者巫彩蓮／台北報導
4月全球股市擺脫美伊戰事陰霾，台股大漲7200點之多，挹注13家金控獲利表現，單月稅後獲利突破千億元，為1033億元，前4月累計稅後淨利達2914.87億元，逼近3千億水位，年增率63.18%，前4月累計獲利創下歷史新高，富邦金（2881）為4月、累計獲利及每股稅後盈餘（EPS）三冠王，EPS為5.15元賺進半個股本。
▲13家金控前4月獲利。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）
台股4月從3200點附近，上漲到逼近3萬9千點，漲幅高達22.7%，對於富邦金、國泰金（2882）擁有大型壽險金控投資收益有極大助力，富邦金4月稅後淨利大賺388餘億元，累計前4月獲利720.8億元，EPS 5.15元，賺進半個股本。
富邦人壽4月稅後淨利309.5億元，累計前4月稅後淨利460.6億元，4月、累計前4月調整後獲利均創歷年同期新高，除CSM（賺錢保單）攤銷、經常性投資收入貢獻獲利外，4月受惠台股加權指數持續創高及美股上揚，產生金融資產評價利益，並伺機實現國內外股票及基金資本利得，而4月、累計前4月FVOCI股票處分損益162.6億及484.3億元後，調整後獲利分別為472.1億元及945億元。
國泰金4月稅後淨利142.7億元，累計前4月稅後淨利達459.3億元，年增率為37.5%，EPS 3.12元，銀行、產險、證券，以及投信四大子公司累計獲利皆創同期新高；國壽4月稅後淨利85.7億元，累計前4月稅後淨利達259.4億元，較去年同期年增65%，獲利強勁主要受惠資本市場反彈、帶動金融資產評價回升，且在CSM穩定釋出、經常性收益持續挹注。
前4月EPS表現，富邦金以5.15元居首位，國泰金3.12元居次，而超過1元，包括元大金（2885）1.64元、中信金（2892）1.46元、台新新光金（2887）1.12元、永豐金（2890）1.09元、凱基金（2885）1.04元，前４月EPS超過1元已有七家金控公司。
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