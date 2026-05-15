挑戰輝達霸權！　史上最強AI晶片Cerebras掛牌首日飆漲68%

▲Cerebras Systems 美股14日首掛牌、示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／綜合報導

被認為是輝達（NVIDIA）強勁對手的AI 晶片廠商 Cerebras Systems，在14日正式在納斯達克掛牌上市，首日股價表現強勢，終場收漲 68% 至 311.07 美元。

Cerebras於當地時間14日上市，成為美股今年規模最大的IPO。這家AI晶片製造商13日將股價定為185美元，高於先前已上調的150至160美元的定價區間，14日掛牌首日開盤價為350美元，最終收盤價為311美元，市值約950億美元，而掛牌首日該股一度觸及386美元的高點。

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《CNBC》報導稱，Cerebras 公司成立於 2015 年，打造了其所謂的「電腦產業史上最大的商用晶片」。這款處理器由一整塊矽晶圓製成，專為AI工作負載而設計。 Cerebras 在其 IPO 招股說明書中表示，對於某些工作負載，其處理器的速度「比領先的基於 GPU 的解決方案快 15 倍」，在某些AI訓練應用中，速度更是快 10 倍以上。

《CNBC》的《瘋狂金錢》節目主持人 Jim Cramer表示，Cerebras 擁有引人入勝的AI故事和前景廣闊的技術，但他警告說，這家晶片製造商上市後的估值已經難以證明其合理性。

Cramer表示，投資人應該避免在股票爆炸性首日表現後盲目追漲，因為市場已經消化了未來幾年的大幅成長預期。

他認為，在周四（14日）的上漲行情之後，該股的估值顯得越來越高。以周四的價格計算，Cerebras 的股價營收比約為去年的 187 倍，而輝達約為 26 倍， 超微（AMD ）約為 21 倍，博通約為 33 倍。



