輝達市值衝破5.7兆美元創高！連7個交易日收漲　看好下周財報報喜

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價持續狂飆，周四美股收盤大漲4.39%，連續第七個交易日收紅，股價再創歷史新高，單日成交金額達410.77億美元，市值正式突破5.7兆美元大關。

市場高度關注輝達將於美東時間5月20日公布的2027財年第一季財報，多家華爾街機構預期，輝達將再度繳出優於市場預期的成績單，並有望同步上調後續財測。

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Seeking Alpha分析師指出，儘管市場對輝達財報期待已相當高，但AI基礎建設對算力需求仍遠高於供給，供不應求情況預估將延續至2027年。資料中心業務依舊是輝達核心成長動能，Blackwell系列AI晶片也正快速放量。

花旗預估，輝達第一季營收可達800億美元，較市場共識高出約14億美元，主因在於B300晶片產能爬升速度優於預期。

RBC Capital則指出，輝達過去三季營收平均超出市場預估約3%，顯示其AI需求仍持續強勁。富國銀行更以AI資料中心用電容量作為推估模型，預測輝達2027財年資料中心營收將達3545億美元，並將目標價大幅調升至315美元。

除財報題材外，市場也關注美國對中國AI晶片出口政策變化。外媒報導指出，美國商務部已批准約10家中國企業採購輝達H200晶片，獲准企業涵蓋多家中國網路公司，聯想、鴻海等伺服器與通路業者也取得相關銷售授權。

根據目前授權條件，每家企業最多可採購7.5萬顆H200晶片，可直接向輝達採購，也可透過授權通路商取得。聯想方面也已向媒體證實，已取得在中國銷售H200的資格。

市場認為，若H200對中銷售進一步放寬，將有助輝達持續擴大AI晶片出貨規模，也代表全球AI算力需求熱潮仍未降溫。