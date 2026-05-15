被動元件利多加持！「不畏台股拉回」國巨刷高　8檔漲停

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（15日）創高後再翻黑，一度重挫380餘點，惟被動元件族群成今日撐盤要角，領頭羊國巨*（2327）再創492.5元分割以來新高價位，帶旺整體被動元件族群表現。

AI運算效能提升催化需求升級，以及銀、銅、錫等金屬原料價格上漲兩項利多題材，被動元件Re-rating（重新評價／估值重塑），國巨*創分割以來新高價位，帶動族群表現，日電貿（3090）、鈺邦（6449）、光頡（3624）、立敦（6175）、雷科（6207）、今展科（6432）、富致（6642）、蜜望實（8043）等八檔一度高掛漲停價位。

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AI伺服器運算功耗不斷攀高，到明（2027）年預估到達MW等級，隨著功率與溫度攀升，傳統鋁電難以負荷，供應商轉而導入混合鋁電、高分子鋁電以降低等效串聯電阻（ESR），而國巨旗下KEMET產能已全數售罄，日前日本松下宣布調鉭電容價格，這也反映出供需缺口短期不易解決。

被動元件產業出現結構性轉變，國巨*股價自5月317元起漲，上攻到今日492.5元，漲幅逾五成，根據昨（14）日證交所資料顯示，最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.52%，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達90.5元，被列為注意股，而華新科（2492）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）等三檔個股因短線漲幅今日起遭到分盤交易處置。

而資金轉進其他被動元件尋求短打機會，固態電容供應商鈺邦股價連四紅，創下263元新高價位，被動元件代理商日電貿也創下142元新高價位，蜜望實鎖住113元漲停價位。

