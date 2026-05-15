買50張00403A「成交價10.83」慘被套牢！FB自救會成立　人數破千

▲許多人買在高點。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

00403A一上市即引爆搶購潮，掛牌首日狂噴418萬張成交量，甚至出現5.57%溢價，就有網友表示，12日跟著買進00403A，成交價為10.74，後來發現溢價已超過5％，直呼「看起來是買貴了！」還有網友買了50張，10.83元的00403A，隨著討論熱度上升，臉書也出現「00403A自救會」社團，吸引逾千名成員加入。

有網友在Dcard發文，最近在股市討論區頻繁看到00403A的消息，起初並未特別留意，但隨著討論聲量增加，才發現這檔ETF近期討論度越來越高。她透露，掛牌當天有買一點，成交價為10.74元，感嘆「看起來是買貴了，後來才發現溢價5%多。」

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00403A自救會已有逾千名成員



此外，臉書上也有網友成立名為「00403A自救會」的社團，成員目前有1210位。社團簡介提到，「00403A目前在高點建倉，剛好可能讓其他漲高的主動型ETF倒貨，相信發行日當下會破發，拭目以待。」

對此，許多網友都買在高點，「我也買這附近，買了5張，隔天再買2張壓低一下」、「別擔心，我也買貴，不怕不怕」、「笑死，跟我一樣，又剛好APP第一天看不到成分股和折溢價，就直接買了，結果滿滿的溢價」、「上市那天，我看快漲停了，在10.83買了50張～目前套牢中」。

也有網友看好後續發展，「我喜歡它的選股邏輯和持有台積電20%，買了之後就不太會動它了，你就長期來看吧」、「放著放著就賺錢了，不要急，才上市幾天而已」、「我也買貴，我還買了不少，放一年還是會賺，就當作是經驗吧！以後溢價不要急著買」、「這張我買7張，隔天賠4000元」。