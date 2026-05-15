尖端醫布局馬鈴薯「龍葵鹼」檢測快篩技術　搶攻新興食安檢測商機

▲尖端醫布局馬鈴薯「龍葵鹼」檢測快篩技術。（圖／尖端醫提供）

記者高兆麟／台北報導

隨著國內食品安全意識升溫與檢測法規趨嚴，食品檢測與快速篩檢市場需求持續擴大，尖端醫（4186）近年積極深耕食安健康與毒物分析領域，在毒品證物檢驗業務帶動下，114年度營收與獲利表現同步成長，並進一步布局馬鈴薯「龍葵鹼（Solanine）」檢測與快篩技術，搶攻新興食安檢測商機。

在毒物檢測業務方面，因應警政署積極強化毒駕取締趨勢，尖端醫 114 年毒品證物檢驗收件數較 113 年顯著成長 60%，帶動相關檢測業務營收提升 15%，展現在毒品檢驗與司法鑑定市場的領導地位。

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受各項核心業務成長挹注，尖端醫 114 年度整體獲利達 2,804.7萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.31 元，高於 113 年的 2,287.5萬元與 EPS 0.25 元，顯示檢測事業已成為公司成長動能之一。

近期國內因馬鈴薯龍葵鹼與總配醣生物鹼議題引發市場高度關注，由於相關天然毒素若攝取過量，恐對人體健康造成影響，因此食品業者對於精準檢測與即時篩檢工具需求快速升高，然而，目前國內具備相關檢測量能與認證能力的機構仍相對有限，市場存在明顯技術缺口，因應市場需求，尖端醫旗下食安健康事業處將投入馬鈴薯總配醣生物鹼檢測技術開發，並同步進行標準檢測方法建置與驗證評估，希望未來能提供食品加工、餐飲與供應鏈業者更完整的食安風險管理方案。

尖端醫指出，公司長期建置完整精密分析平台，包括氣相層析質譜（GC-MS）與液相層析串聯質譜（LC-MS/MS）等設備，具備導入衛福部公告檢測方法能力，未來將針對馬鈴薯中的主要毒素α-solanine與α-chaconine進行高精準定量分析，以提升檢測準確度與可靠性，除了精密儀器分析外，公司亦同步推動快速篩檢技術開發，整合酵素免疫分析（ELISA）與免疫層析（Lateral Flow）技術，評估開發龍葵鹼快篩產品。若後續技術驗證成熟，未來可望導入食品產線、物流通路及第一線品管流程，協助業者快速辨識風險產品，縮短檢測時間並提升管理效率。

尖端醫表示，食安健康事業處目前已建立從抗體開發、試劑設計、製程優化到量產導入的完整整合能力，可快速回應新興食品安全議題並推動技術商品化，公司將持續以「精密檢驗＋快速篩檢」雙軌策略，深化食品安全檢測服務與產品布局，在全球食安法規日益嚴格與消費者健康意識提升趨勢下，高準確度、高效率且具即時性的檢測方案，將成為食品產業重要基礎工具，也有助帶動台灣檢測產業與生技應用市場持續成長。