裕隆兒本交通課前進公館國小　培養孩子交通素養

▲裕隆集團永續行動車「硬派卡」駛入台北市公館國小。（圖／裕隆提供）

記者高兆麟／台北報導

在「全國兒童安全日」前夕，裕隆集團永續行動車「硬派卡」駛入台北市公館國小，學生透過團隊「超越遊戲」帶領的兒本交通課，透過角色扮演、任務解謎與街道設計等互動課程，從兒童視角重新思考交通安全。校長廖傑隆表示，課程兼具趣味與教育意義，未來將安排全校學生輪流體驗。

裕隆集團公共事務暨永續溝通處總監陳蔓嫻指出，過去交通安全教育多偏向「避險式宣導」，教導孩子過馬路要小心、舉手讓駕駛看見，但孩子曾反問：「媽媽，我都舉手了，車子為什麼還是開過來？」這句話讓她開始思考，是否能用不同方式培養孩子的交通安全觀念。

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根據統計，2021年至2023年間，平均每天超過70名兒童因交通事故傷亡，事故傷害更是兒少死因首位。陳蔓嫻表示，裕隆長期關注兒童交通安全，兩年前在凱道上舉辦活動，陳蔓嫻發現孩子上完「超越遊戲」的課程後，主動觀察生活中的交通設計，不但提出「這裡不應該設這個號誌」，甚至提出許多建議。孩子的明顯改變，堅定了陳蔓嫻打造「產官學」合作團隊的決心。此外，課程也響應國土署推動人本交通、通用設計等計畫，透過校園倡議與體驗教育，培養孩子交通安全素養。

硬派卡兒本交通課課程最大特色是「量身打造」。超越遊戲會事先到校場勘，檢視校園周邊的人行道、號誌與穿越道設計，再把實際街景搬進校園。學生分別扮演駕駛、騎士與行人，在模擬情境中感受不同角色可能遇到的危險，再透過老師引導、小組討論與手作課，提出讓道路更安全的建議。希望讓兒童從被動的「受教者」轉變為「城市規劃師」，強調兒童並非弱勢，而是受限於不合適的設計，從小培養切換視角與共融的都市設計概念。

六年甲班學生張宇絜表示，學校周邊整體交通算安全，但偶爾仍有人在人行道騎腳踏車，因此他建議增設「禁行機車、腳踏車」標誌，提醒騎士注意行人安全。他也認為，汽車轉彎時容易忽略正要過馬路的行人，若能把斑馬線改成更醒目的顏色，更能提醒駕駛「要減速了」。

同班的胡語恆則分享，過去從沒想過駕駛人是怎麼看路的，這次透過角色體驗，第一次站在汽車駕駛或機車騎士的角度思考，「原來不同角色看事情的角度真的不一樣」。他認為課程既有趣又實用，回家後也能和家人分享交通知識。

廖傑隆指出，學校位於公館圓環旁巷弄，自從圓環拆除後，部分車流改道進入原本安靜的社區道路，增加通行風險。為了維護學生上下學安全，校方也鼓勵學生改由台科大校園步行通行。

陳蔓嫻強調，交通素養需要長期培養，這堂課只是起點，希望孩子能帶著課堂中的觀察與思考，慢慢學會成為更有判斷力的用路人。