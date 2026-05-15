昔日股王大立光「CPO題材」續漲停、創5年新高　 1家跟漲亮燈　　

▲大立光以FAU卡位CPO。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

昔日股王大立光（3008）今日（15日）早盤跳空強勢鎖住3445元漲停價位，創下2021年3月中、5年以來新高價位，本周5個交易日，有三天拉出漲停價，並帶動相關個股行情，包括玉晶光（3406）連兩紅，最高來到603元，重返600元大關，而揚明光（3504）則是一度攻克78.5元漲停價位。

台積電（2330）昨（14）日技術論壇，發表COUPE（緊湊型通用光子引擎）技術將整合CPO（共同封裝光學）解決方案，成為新世代AI基礎設施的核心，也讓市場持續聚焦大立光

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AI伺服器高速傳輸需求爆發，CPO題材成為市場追捧焦點，大立光切入FAU（Fiber Array Unit）等關鍵光學元件後，市場傳言其台中新廠投入矽光子相關元件開發，包括稜鏡、光束定向元件準直器與高耐熱非球面鏡片等。

有「老實樹」稱號、大立光執行長林恩平在日前法說中提到，FAU仍處於送樣測試階段，尚未建置量產產線，就算送樣成功，通過客戶認證到實際量產還需要1～2年時間。

儘管大立光FAU尚未實際量產，但市場資金就先行卡位，今日股價再拉一根漲停鎖住3445元漲停價位，而玉晶光大漲逾7%，上攻603元，重返600元大關，創下2024年7月中以來近新高。

揚明光為國內微投光機與光學元件廠，產品涵蓋顯像與取像光源模組、光機引擎等，布局機器人視覺、車用頭燈與Lidar鏡頭、3D列印與光通訊等應用領域，股價展望落補行情，一度亮燈漲停。

