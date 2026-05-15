快訊／台股創高後暴走收跌579點　台積電跌5元至2265

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（15日）開高走低，甫開盤衝高至42408.66點，大 漲656.91點，隨後見獲利回吐賣壓，終場加權指數大跌579.39點，以41172.36點作收，跌幅1.39％，成交量13141.08億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲78.67點開出，指數開高走低，盤中最高達42408.66點，最低41016.73點，終場收在41172.36點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到2265元，跌幅0.22％；鴻海（2317）上漲4元至248.5元；聯發科（2454）下跌145元至3260元；廣達（2382）下跌28.5元來到306元；長榮（2603）下跌11元至200.5元。

今天漲幅前5名個股為榮惠-KY創（6924）上漲12元，漲幅10％；盟立（2464）上漲11.5元，漲幅10％；益登（3048）上漲5.1元，漲幅10％；穎漢（4562）上漲3.55元，漲幅10％；台康生技（6589）上漲4.05元，漲幅9.99％。

跌幅前5名個股則為樺漢（6414）下跌35.5元，跌幅10％；振樺電（8114）下跌24元，跌幅10％；尖點（8021）下跌49元，跌幅9.99％；台勝科（3532）下跌24.5元，跌幅9.96％；隴華（2424）下跌2.35元，跌幅9.96％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 榮惠-KY創（6924） 132.0 ▲12.0 ▲10.0％ 盟立（2464） 126.5 ▲11.5 ▲10.0％ 益登（3048） 56.1 ▲5.1 ▲10.0％ 穎漢（4562） 39.05 ▲3.55 ▲10.0％ 台康生技（6589） 44.6 ▲4.05 ▲9.99％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 樺漢（6414） 319.5 ▼35.5 ▼10.0％ 振樺電（8114） 216.0 ▼24.0 ▼10.0％ 尖點（8021） 441.5 ▼49.0 ▼9.99％ 台勝科（3532） 221.5 ▼24.5 ▼9.96％ 隴華（2424） 21.25 ▼2.35 ▼9.96％

資料來源：證交所