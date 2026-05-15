快訊／台股創高後暴走收跌579點　台積電跌5元至2265

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（15日）開高走低，甫開盤衝高至42408.66點，大 漲656.91點，隨後見獲利回吐賣壓，終場加權指數大跌579.39點，以41172.36點作收，跌幅1.39％，成交量13141.08億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲78.67點開出，指數開高走低，盤中最高達42408.66點，最低41016.73點，終場收在41172.36點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到2265元，跌幅0.22％；鴻海（2317）上漲4元至248.5元；聯發科（2454）下跌145元至3260元；廣達（2382）下跌28.5元來到306元；長榮（2603）下跌11元至200.5元。
今天漲幅前5名個股為榮惠-KY創（6924）上漲12元，漲幅10％；盟立（2464）上漲11.5元，漲幅10％；益登（3048）上漲5.1元，漲幅10％；穎漢（4562）上漲3.55元，漲幅10％；台康生技（6589）上漲4.05元，漲幅9.99％。
跌幅前5名個股則為樺漢（6414）下跌35.5元，跌幅10％；振樺電（8114）下跌24元，跌幅10％；尖點（8021）下跌49元，跌幅9.99％；台勝科（3532）下跌24.5元，跌幅9.96％；隴華（2424）下跌2.35元，跌幅9.96％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|榮惠-KY創（6924）
|132.0
|▲12.0
|▲10.0％
|盟立（2464）
|126.5
|▲11.5
|▲10.0％
|益登（3048）
|56.1
|▲5.1
|▲10.0％
|穎漢（4562）
|39.05
|▲3.55
|▲10.0％
|台康生技（6589）
|44.6
|▲4.05
|▲9.99％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|樺漢（6414）
|319.5
|▼35.5
|▼10.0％
|振樺電（8114）
|216.0
|▼24.0
|▼10.0％
|尖點（8021）
|441.5
|▼49.0
|▼9.99％
|台勝科（3532）
|221.5
|▼24.5
|▼9.96％
|隴華（2424）
|21.25
|▼2.35
|▼9.96％
資料來源：證交所
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