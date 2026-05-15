新興賣船利益加高漲運價　法人估今年EPS5.24元、年增262%

▲海岬型運價指數(BCI)年增220%（圖／取自新興官網）

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)今年以來出售兩艘舊船將貢獻第二季EPS約2.3元，加上旗下各型船運費年增幅在86%到220%之間，今(15)日有長期追蹤航運類股的法人出報告，估新興今年稅後EPS5.24元、年增262%，建議買進，目標價40元。

該法人分析，新興在第一季就已預先認列賣船的高額稅金，1Q稅後EPS0.66元，年增2829%，受惠散裝及油輪運價雙漲，營收年增44%，成為獲利成長關鍵；即使1Q依照法規規定，提前認列處份超大型油輪(VLCC)高登輪的相關稅金，導致所得稅率衝高至27.9%(2024年全年稅率2.6%；2025年全年稅率11.2%)，遠高於正常水準，但1Q稅後EPS還是遠優於去年同期的0.02元。



新興船隊的三大船型，海岬船(含VLOC)、巴拿馬型(含卡薩姆型)、超大型油輪(VLCC)，三種船型目前的報價年增率明顯跳升，有利於推升新興本業獲利；根據5月13日報價，海岬型運價指數(BCI)5340點，年增220%、巴拿馬型運價指數(BPI)2454點，年增86%。波羅的海原油油輪運價指數2429點，年增147%。



受惠三大船型報價走揚，預估新興今年全年本業獲利(營業利益)年增123%，加上業外認列處份2艘船舶利益，全年稅後EPS5.24元，年增262%。

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法人指出，美伊戰爭膠著，荷姆斯海峽的開放，遙遙無期，有利於推升新興本業獲利。散裝航商將船舶租給客戶，燃油成本由客戶自行負擔，散裝航商獲利不受油價影響。另美伊戰爭激發燃煤替代天然氣效應，全球燃煤運輸需求將上調，煤是全球第2大散裝運輸需求； 燃煤的海上運輸，主要是透過海岬型船及巴拿馬型船。

2月28日美伊戰爭爆發，全球20%天然氣供給受阻，眾多國家被迫以加重燃煤發電的方式，彌補天然氣發電缺口。目前2Q處在冬季取暖需求結束及夏季用電高峰尚未來臨的煤炭需求淡季，但煤價及散裝運價(BCI及BPI)卻已因需求強勁而走升，預期夏季用電高峰的旺季來臨，燃煤需求將更強勁，新興將是受惠者。



該法人給新興投資評等買進，目標價40元(1.15X2026年底每股淨值)；參考價位：31.05元(P/B：0.89X2026年底每股淨值)。