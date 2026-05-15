台股高低震盪1391點史上第四大　　法人：大漲過後近高情怯

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

受到昨（14）日美國科技股強勢表現帶動下，今（15）日台股早盤跳空開高，上攻42408.66點歷史新高，惟市場居高思危，漲多獲利了結賣壓出籠，指數由紅翻黑，最低來到41016.73點，盤中震點為1391.93點，創下史上第四大震點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台股最大震盪點數歷史排行。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

上市櫃公司陸續公布第一季財報，牽動大型電子股漲跌表現，鴻海（2317）法說會釋出利多，第一季財報三率三升，EPS 3.56元，由於AI伺服器、高速交換器需求持續升溫，外資券商調升其目標價至310元，早盤衝高260元，終場收在248.5元，漲幅1.64%，而廣達（2382）因毛利率表現不如預期，股價收跌逾8%，大型電子子AI股呈現輪動態勢。

台股多頭氣盛，投資人開財務槓桿投入市場，昨（14）日融資餘額攀高到4991.35億元，六度闖關4萬2千點無攻而返，短線累積漲幅相當大，一旦多空風向轉變，容易出現「多殺多」局面，才會造成今日千點震盪行情。

台股在4月急行軍指數站上4萬點，史上盤中震盪點數前三大，都是出現在今年，分別4月23日1757.51點、5月4日1527.13點，以及3月4日1399.87點，而今日1391.87點則為第四大。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，在多頭快速引領指數大漲後，今日指數開高創新高後走跌，不論從美國或台灣企業營收與獲利來看，這波AI帶動的多頭是反映真實需求面，包括觀察AI獨角獸如OpenAI或Anthropic的年化營收高速翻倍成長，反映AI需求真實並非炒作題材，而非無基之彈。

群益投信台股ETF研究團隊表示，現階段大盤高檔震盪機率高，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，不失為投資人現階段介入台股的較佳選擇，AI科技主題仍是市場焦點，而台灣因擁有完整的科技供應鏈，有望持續保持在成長軌道上運行。