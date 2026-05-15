快訊／美國對中國鬆手貨量回流、運價跳漲上千　SCFI今日上漲9.55%　



▲超大型攬貨公司估美西線6月每大箱運價上看6000元 。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司指出，近兩周美國對大陸貨物鬆手，加上不少進口商已經取得退稅，市場貨量較去年明顯增加，本周運價已經實質上漲，加上今(15)日的例行漲價，合計下周一起美西線每大箱(40呎櫃)將從上周的2600美元漲到3300-3400美元，美東自3600美元漲到約4500-4550美元；今日上海航運交易公布的貨櫃運價指數(SCFI)，上漲9.55%，收2140.66點。

歐洲線運價在2100-2300美元的低檔運價，因中東情勢膠著、油價上漲且有港口壅擠現象，本月15日起計畫調升至2800到3000美元，實際能漲多少下周一、二會較明確，從今日SCFI歐洲線與地中海線運價大漲13.78%與27.70%來看，成功機率很高。

超大型攬貨公司指出，去年此時大陸輸美貨量少了近兩成五，美國線在目前有減班近一成，貨量卻回流情況下，船隻滿載，本周美西線實質運價就已回升至2700-2800美元，今日的漲價主要會反映在下周一，估計6月運價有機會上看5000美元。

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今日SCFI上海到歐洲每箱(20呎櫃)運價1861美元，上漲220美元，漲幅13.78%；地中海線每箱3145美元，上漲682美元，漲幅27.70%；美西線每大箱3118美元，上漲292美元，漲幅10.33%；美東每大箱4229美元，上漲10.81美元，漲幅10.81%。

波斯灣線每箱運價4131美元，上漲206美元，漲幅5.27%，南美線(桑托斯)每箱運價4256美元，上漲953美元，漲幅28.85%；東南亞線(新加坡)每箱運價570美元，上漲7美元，漲幅1.24%。