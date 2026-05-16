通膨飆升令投資人恐慌　全球債券價格暴跌

▲全球債券價格暴跌、示意圖。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

由於越來越多的證據表明伊朗戰爭對經濟造成了損害，投資者預計利率上升速度將超過預期，經濟成長將受到影響，全球債券價格本周暴跌。

根據《路透社》報導，由於交易員預期聯準會（Fed）可能需要升息以抑制伊朗戰爭引發的能源衝擊造成的通膨壓力，美國公債殖利率觸及近一年來的最高水準。

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在歐洲早盤交易中，德國、義大利和法國公債遭到拋售，而日本公債殖利率則創下歷史新高。

義大利 10 年期公債殖利率飆升近 9 個基本點 至 3.87% 左右，本周累計漲幅接近 14 個基本點，而基準德國公債殖利率上漲近 6 個基本點至 3.11% 左右。

本周的通膨數據顯示，由於戰爭的影響，消費者和企業開始感受到物價壓力大幅上升，原油價格上漲超過 50%。

對通膨和利率預期變化最為敏感的兩年期公債殖利率本周漲幅最大，但長期債券殖利率也開始上升，反映出投資人對價格衝擊的長期影響的擔憂。

Jefferies 策略師Mohit Kumar表示，「我們不僅應該關注通貨膨脹，還應該關注不斷上升的赤字。」、「我們可能會在未來幾個月看到一系列燃油補貼支持措施出台。」

Kumar表示，他預期政府債券殖利率曲線將出現陡峭化趨勢，他指的是一種市場動態，即長期債券殖利率的上升速度比短期債券殖利率更快。

基準 10 年期美國公債最新收益率為 4.53%，當日上漲 7.3 個基點，接近去年 6 月以來的最高水準。本周英國國債殖利率經歷了過山車般的波動，達到了數十年來的最高水準。

