AI與Hybrid Office改變企業工作模式　韻驊共享辦公室聚焦Workspace

▲UNO Tech宇諾科技執行長暨企業AI轉型顧問邱國彥(Gram Chiu)進行專題分享。（圖／韻華提供）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股集團旗下韻驊共享辦公室(T3CO SPACE)今(15)日舉辦「T3CO AI DAY 2026」，同步慶祝品牌成立兩周年，以「Redefining the Future of Workspace」為主題，探討AI 時代下的未來工作模式與Workspace發展趨勢。

在共享辦公市場逐漸成熟的今天，企業對辦公空間的需求，早已不再只是提供工作場所，而是更重視空間彈性、工作效率，以及是否能支援未來工作模式。

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台驊控股創辦人顏益財於活動開場表示：「未來企業真正的差距，不一定是誰最大，而是誰能更快反應、更快調整、更快把事情做成。」

▲台驊創辦人顏益財(左)指出，企業競爭正逐漸從過去的「規模競爭」，轉向更重視效率與反應速度的模式。（圖／韻華提供）



他認為，企業競爭正逐漸從過去的「規模競爭」，轉向更重視效率與反應速度的模式，而 AI 與 Hybrid Office 的趨勢，也正在改變企業的工作方式與組織運作節奏。

近年共享辦公市場亦出現明顯變化。企業不再只在意坪數與租期，而是更重視空間是否具備彈性調整能力，以及能否支援Hybrid Office 與遠距協作需求。

尤其在彈性辦公逐漸普及後，市場開始出現更多小型化、彈性化與短期化的辦公需求。從個人工作者、跨國遠端團隊，到短期專案進駐與衛星辦公需求，都持續增加。

韻驊指出，這也是目前Workspac市場的重要趨勢，因此近年持續朝 Flexible Workspace 方向調整，希望提供更符合新世代工作模式的空間方案。

除了彈性工位與共享空間外，韻驊也提供具備獨立隱私性的辦公室方案，讓企業在保有彈性的同時，也能兼顧隱私性與商務形象需求。

從1至10人獨立辦公室、短期進駐，到Hybrid Office團隊配置，企業可依不同階段與需求，自由調整空間使用方式，降低傳統長租辦公室所帶來的固定成本與空間壓力。

韻驊表示，目前也針對不同規模團隊推出多元彈性方案，希望協助企業以更有效率的方式，建立適合自身需求的工作空間配置。

本次活動另一焦點，則是邀請UNO Tech宇諾科技執行長暨企業AI轉型顧問邱國彥(Gram Chiu)進行專題分享，以「從0到1000客戶：2026小型公司AI驅動成長模型」為題，分享AI在企業營運、行銷與成長上的實務應用經驗。

分享內容涵蓋AI自動化客戶開發、行政流程優化、生成式AI工作流程，以及跨產業導入案例，從電商、航運到零售產業，探討小型團隊如何透過 AI 提升營運效率與市場競爭力。

韻驊認為，這也是目前許多新創團隊與中小企業最關注的議題。在人力與營運成本持續上升的環境下，企業如何透過更有效率的工作流程與工具配置，建立更具彈性的營運模式，已成為未來的重要方向。

除了論壇與分享內容，本次AI DAY現場也安排空間導覽與交流活動，吸引不少新創團隊、自由工作者與企業代表到場參與。現場空間以開放式交流與彈性工作配置為主，包含共享交流區、彈性工位、獨立辦公室與會議空間，讓參觀者能實際了解Hybrid Office與Flexible Workspace的運作方式。

作為台驊控股集團旗下新型Workspace品牌，韻驊共享辦公室(T3CO SPACE)成立兩年來，持續聚焦Hybrid Office與Flexible Workspace發展方向，並透過空間與工作場景整合，打造更符合未來企業需求的Workspace環境。

顏益財最後表示：「韻驊希望做的，不只是提供空間，而是陪伴企業面對變化，建立更有效率的工作方式。」

他認為，未來企業競爭的關鍵，已不只是擁有多少資源，而是誰能更快適應變化。未來 Workspace的角色，也正逐漸從辦公場所，轉變為企業競爭力的一部分。