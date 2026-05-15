主動式ETF再添新兵！00405A攻中小型成長股、00402A布局美國科技

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊智雯／綜合報導

台股ETF市場再掀新一波競爭，主動式產品在AI熱潮帶動下持續升溫，隨著多檔主動式ETF陸續登場、帶動資金關注，進入5月下旬，包含富邦台灣龍耀主動式ETF（00405A）與安聯美國科技領航主動式ETF基金（00402A）等新兵將接力展開募集，也讓主動式ETF從「台股布局」正式延伸至「全球AI配置」競爭態勢進一步升級，也象徵主動式ETF正式進入下一波發展階段。

若從投資邏輯來看，現階段主動式ETF已逐漸形成兩大方向，一是聚焦台股AI供應鏈的「製造端」，二是延伸至美股科技的「應用端」。根據富邦投信公開資料，富邦推出的00405A，為旗下首檔台股主動式ETF，主打AI成長股與中小型動能族群，並採用「高成長、高壁壘、高稀缺」的選股邏輯，與市場上多數產品不同的是，其模擬投組中甚至未見台積電，反而聚焦於AI供應鏈中的中小型個股，以旺矽、智邦、欣興、群聯等高價成長股為主，也讓市場解讀其策略並非單純追逐大型權值股，而是更偏向「AI中小型成長股」路線。

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另一方面，相較目前市場上多數主動式ETF仍聚焦台股AI供應鏈，安聯投信推出的00402A則將戰場延伸至美股市場，投資版圖鎖定美國科技，預計5月下旬開始募集、6月掛牌，主打美國AI科技族群，包括半導體、雲端運算、資料中心與自動化等領域，相較目前台股主動式ETF多偏重半導體與硬體製造端，而美股則掌握AI應用與商業化優勢，包括晶片設計、雲端服務與軟體平台等，兩者在產業鏈位置與獲利模式上存在明顯差異，00402A透過主動選股機制，從產業趨勢、企業競爭力與獲利能力等面向進行篩選，並不單純追逐熱門題材，而是著重於能在AI浪潮中持續創造現金流與成長動能的企業。

隨著主動式ETF產品線從台股延伸至美股，也引發社群討論熱度升溫，不少網友分享自身投資觀察，有人直言「用AI幫我看持股，結果建議我台股太集中」，也有人提到「AI分析後發現應該補一些美股科技股」，顯示跨市場配置的概念逐漸受到關注，未來ETF投資不再只是選產品，而是如何在不同市場與產業鏈之間取得平衡。