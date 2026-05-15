台股強震！00403A每股淨值9.93元　掛牌以來首次破發

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

今（15）日台股創新高後震盪拉回收黑，主動式台股ETF主動統一升級50（00403A）下跌0.24元或跌幅2.34%，以10元作收，成交量為184.6萬張，居上市成交量第一大個股，今日每股淨值出爐為9.93元，為掛牌以來首度破發，亦成立以來第二度破發。

00403A於本周二（12日）以10元發行價掛牌，有主動統一台股增長 （00981A）口碑加持，成立規模高達791億元，為台股史上第2大ETF成立紀錄，掛牌首日投資人買盤瘋狂湧入，股價一度衝到10.98元，成交量達418萬張，溢價率高達5.57%，到昨日為止資產規模為1511.59億元。

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今日大盤創高後拉回，00403A股價從早盤10.38元，震盪走跌終場勉力收住10元票面發行價，今日每股淨值9.93元，為未能守住10元票面發行價，短線追高投資人處在套牢局面，網路甚至成立自救會社團。

到昨（14）日為止，00403A最近成分股前十名依序為台積電（2330）18.68%、奇鋐（3017）4.5%、欣興（3037）4.23%、台光電（2383）4.05%、聯電（2303）3.93%、金像電（2368）3.57%、日月光投控（3711）3.23%、台達電（2308）2.6%、智邦（2345）2.53%、緯穎（6669）2.19%。

