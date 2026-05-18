不是槓桿ETF最猛！00877一年漲逾230％　靠AI供應鏈強勢突圍

財經中心／綜合報導

中國科技股強勢走高，帶動相關ETF同步飆漲。統計台灣掛牌陸股ETF表現，復華中國5G（00877）近一年報酬率逾230％，不僅勇奪陸股ETF績效第一，更大幅領先槓桿型ETF；永豐中國科技50大（00887）則逼近100％，位居第二，顯示陸股行情已從過去傳產與金融權值股主導，轉由科技族群領漲。

陸股自2024年9月底展開強勢反彈，進入2026年後漲勢延續，上證指數近期更創下近11年新高，創業板指也同步改寫歷史新高。觀察本波領漲族群，主要集中在AI、半導體、算力、光通訊等科技成長股，萬得（Wind）數據顯示，近一年申萬通信產業漲幅超過166％，居各產業之冠；電子、有色金屬等產業漲幅也均超過80％；相較之下，美容護理、商貿零售、社會服務、食品飲料等族群表現則相對疲弱。

由於本波漲勢集中在科技題材，也讓陸股ETF表現出現明顯差距。MoneyDJ（截至5月14日）資料顯示，陸股ETF近一年報酬率，復華中國5G（00877）以252.4％漲幅，勇奪第一名；永豐中國科技50大（00887）上漲111.7％，排名第二；群益深証中小（00643）、富邦深100（00639）、富邦中証500（00783）、富邦中証500（00783）等四檔漲幅也超過64％。相較之下，部分陸股ETF近一年報酬率仍僅個位數，甚至呈現負報酬，顯示科技或中小型股連動度較高的ETF，成為這波陸股行情的主要受惠者。

陸股ETF近一年績效排行榜

其中，00877績效最為突出，關鍵在於成分股高度聚焦AI基礎建設供應鏈，前十大持股包括中際旭創、新易盛、立訊精密、東山精密、工業富聯、兆易創新、天孚通信、亨通光電等，涵蓋光通訊、電子製造、高速傳輸、PCB與半導體相關領域，正是AI算力投資升溫下，最受資金關注的核心供應鏈。

尤其中際旭創、新易盛、天孚通信等光通訊龍頭，今年更成為資金追捧的AI概念股。萬得資料顯示（截至4月28日），今年以來，這三檔個股均擠進A股成交額前五大，反映市場買盤高度集中於算力產業鏈龍頭，也成為推升00877績效大幅領先的關鍵助力。

展望後市，今年以來，全球主動型基金對中國資產首度轉為淨流入，反映國際法人對陸股後市信心回升。外資布局方向也出現轉變，從過去偏重寬基型配置，逐步聚焦新能源、AI算力、半導體與高階製造等科技龍頭，顯示科技股仍是未來陸股行情的領頭羊。

隨著全球AI需求持續升溫，各國加速投入算力與資料中心建設，也帶動中國AI算力、半導體、光通訊、CPO與PCB等供應鏈需求看俏，在產業趨勢與資金動能支撐下，00877等科技型陸股ETF後續表現依然可期。