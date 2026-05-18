報稅季資金來了！48檔債券ETF本周除息　00768B年化配息近7％居美債ETF之冠

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5月債券ETF除息高峰登場！本周將有48檔密集除息，其中，復華20年美債（00768B）年化配息率近7％，居美債ETF之冠，預計5月20日除息。投資人若想參與本次配息，須於5月19日前持有或買進，即可於6月15日領到配息。

債券ETF近年受到存債族青睞，主因在於配息相對穩定，可作為生活支出、資金調度或退休現金流來源。適逢5月報稅季，不少投資人也將債券ETF配息納入資金規劃，用於支應信用卡繳稅款項，讓資金運用更具彈性。

目前台灣債券ETF已超過百檔，5月共有57檔將進行除息，且除息時間高度集中於5月18日至5月22日，短短一周內就有48檔陸續除息。從配息率來看，非投等債ETF表現最為突出，包括主動聯博全球非投等債（00984D）、玉山嚴選非投等債（00988B）、第一金優選非投債（00981B）、主動中信非投等債（00981D）、群益優選非投等債（00953B）以及凱基美國非投等債（00945B）等，年化配息率約落在7％至10％。

值得注意的是，復華20年美債（00768B）是唯一擠進前十名的美債ETF，年化配息率約6.8％，不僅位居美債ETF之冠，也不遜於部分非投等債ETF。以現行美債ETF配息水準來看，多數年化配息率約落在4％至5％，能突破6％者相對有限，也讓00768B持續受到追求穩定現金流投資人的關注。

00768B屬於季配息債券ETF，自去年8月轉型為配息型ETF後，首次配息年化配息率即逼近10％，不僅超出市場預期，也刷新美債ETF配息率紀錄，引發市場熱議。此後數季年化配息率多維持在7％至10％左右，持續穩坐美債ETF配息王地位，也改變市場過去認為美債ETF雖穩健、但配息率不高的既定印象。