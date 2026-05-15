台股重震逾千點！外資調節103億　00403A重砍逾40萬張

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

5月7日以來，今（15）日為台股第六度挑戰4萬2千點無功而返，市場居高思危，獲利了結賣壓出籠，呈現開高震盪收低格局，而外資由買轉賣，調節103.68億元，主動統一升級50（00403A）遭到外資重砍40.3萬張，居賣超首位，若排除ETF，仁寶為外資賣超第一名個股，調節張數約6.3萬張。

今日早盤台股受到昨（14）日美國科技股強勢表現激勵，一度上攻42408.66點歷史新高，短線漲多記憶體、PCB、矽晶圓因獲利了結賣壓出籠，指數由紅翻黑，終場下跌579.39點或跌幅1.39%，以41172.36點作收，成交金額1.3兆。

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根據證交所統計，外資賣超103.68億元；投信轉賣超13.49億元，終結連17買；自營商賣超249.44億元，其中自行買賣部分賣超52.95億元，避險方面賣超196.49億元，合計三大法人合計賣超366.61億元。

近期為第一季財報出爐高峰期，廣達昨日公布第一季毛利率下滑呈現下滑，外資今日賣超2萬7151張，居外資賣超第二名個股，賣超第一名為仁寶6萬3722張，賣超第三～十名個股、張數分別南亞科（2408）2萬3727張、彰銀（2801）2萬2864張、燿華（2367）1萬6538張、中鋼（2002）1萬5015張、台企銀（2834）1萬4648張、華通（2313）1萬4449張、台泥（1101）1萬3077張、南亞（1303）1萬2873張。

外資今日買超前十大個股、張數，分別群創（3481）9萬1015張、富邦金（2881）6萬621張、鴻海（2317）5萬9174張、力積電（6770）5萬6009張、台新新光金（2887）4萬7700張、國泰金（2882）2萬9280張、大成鋼（2027）2萬3026張、華邦電（2344）1萬6049張、力成（6239）1萬5569張、英業達（2356）1萬3576張。