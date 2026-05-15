提升船舶稽核執行力　驗船中心舉辦ISM內稽訓練課程

▲驗船中心舉辦ISM內稽訓練課程。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人驗船中心(CR)於5月14日至15日在台北總部舉辦「國際安全管理章程（ISM CODE）內部稽查訓練課程」。本次課程透過為期兩天的密集訓練，強化學員對稽核概念之理解，並藉由資深講師的經驗分享，提升學員於實務操作中的應變能力，進而完善船舶安全管理體系。

CR表示，ISM CODE是為船舶安全操作及防止環境污染所制定的國際標準。本次課程內容除了解析條文規範，更著重於執行層面的細節，範疇涵蓋船舶操作、設備維護保養及船員管理等多面向的稽核重點；課程中亦特別強調稽核員與公司端及船員維持有效溝通的重要性，以確保安全管理制度能真正落實於第一線作業。

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CR指出，為使學員在實務應用上順利接軌，課程中納入公司與船上的內部稽核模擬演練。講師透過案例分析，引導學員拆解問題，並針對稽核過程中常見的盲點提供專業建議，藉由模擬實作培養學員獨立執行稽核的能力，期望透過專業知識與經驗的傳遞，全面提升我國船舶安全管理水平。

此次課程吸引陽明海運、中鋼運通及德翔海運等十多家航運業者踴躍參與。CR預告本課程將於今年10月再次舉辦，另外針對國際船舶及港口設施保全章程(ISPS CODE)亦有開辦「公司保全員(CSO)訓練課程」，歡迎航運界踴躍報名參加，詳情可參閱CR官網訓練課程專區。