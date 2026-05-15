本土投顧：川習會從對抗轉向管理　 年底「尾端風險」降温

▲川習會。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

川習會結束，雙方針對台灣、關稅與投資、農產品與能源、伊朗／荷姆茲海峽等四大議題進行磋商，本土投顧認為，此次會談釋放出明確的「延長戰術性休兵」訊號，本質並非結構性衝突的和解，而是雙方試圖在關鍵分歧中藉由高頻率的溝通機制建立一套「競爭護欄」，年底前場面臨的「尾端風險」短期內已顯著降溫。

大陸國家主席習近平在會中明確警告，美方必須極其謹慎處理台灣問題。中國官方與黨媒口徑都把台灣放在很前面，並強調若台灣問題處理不當，將對中美關係造成危險。本土投顧認為，從美方公開文件未提及台灣問題，且中方文件也僅表示中方提出這方面議題的關切，但沒有寫到雙方針對該問題有「交流」，可知美方展現出一方面不公開升高台灣議題；另一方面，也堅定地不把台灣議題，當作一個可以被交易的籌碼。

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雖然所有關於伊朗問題的訊息都來自於美方官員的談話，包含：川普與習近平同意，荷姆茲海峽必須保持開放，以支持能源自由流動；習近平反對荷姆茲海峽軍事化，以及任何對通行收費的企圖；雙方同意伊朗永遠不能擁有核武，雖然在中方的文件上沒有說清楚這些立場，中方新聞稿有指出「就封鎖國際地區問題交換意見」，表明雙方在該議題上有實質討論過，這點在台灣議題上美方完全回應有程度上的差別。

本土投顧指出，川習會反映雙方透過建立常設機制，將衝突轉化為可預期的談判流程，包含：美中正在討論一個類似Board of Trade的機制，可能先從約300億美元非關鍵領域商品下手，降低部分關稅；美中也正在討論一個Board of Investment，可能允許中國企業投資美國非敏感產業；中國恢復美國牛肉工廠進口許可；美方表示習近平表達增購美國石油的興趣。

美國總統川普已在北京國宴上邀請習近平於9月24日訪問白宮，如果真的成行，今年11月川普赴中國參加APEC、12月美國赴參加G20，上述四場互動若都能成真，代表美中關係進入一個「高頻峰會管理」階段，這並不等於雙方矛盾消失，而是雙方都認為，需要透過元首層級頻繁接觸來控制風險。

本土投顧解讀，川習會首日釋出的訊息顯示，美中雙方正嘗試將過去一年快速升高的對抗關係重新納入可管理框架，中國方面強調「建設性戰略穩定」與台灣紅線，顯示北京希望透過元首外交降低外部壓力，並要求美方在核心利益上保持克制。

美國方面則聚焦農產品、能源、投資與部分關稅調整，凸顯川普政府仍以交易式外交作為主要談判模式。整體來看，本次會議有助於降低短期美中失控風險，但並未改變雙方在台灣、科技管制、產業安全與地緣政治上的結構性競爭，對市場而言，短期可視為風險溢價下降，更完整的訊息可能要等到川普回國後才明朗。

