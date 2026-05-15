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李奧國際精準健康LIPH挺進德國主板　百年首家開啟全球化戰略新階段

▲▼李奧國際精準健康LIPH挺進德國主板。（圖／業者）

▲左起：LIPH AG 執行長羅旭華教授／博士、LIPH AG 監事會主席暨李奧國際集團董事長王孝璿、LIPH AG 營運長鄭瑞義，於德國主版上市記者會合影。（圖／李奧國際精準健康提供，下同）

財經中心／綜合報導

李奧國際精準健康Leo International Precision Health AG，以下簡稱「LIPH」，股票代號：LEOW，宣布計畫收購九項新增投資組合資產，以進一步加速 AI 驅動投資組合解決方案之商業化進程。包含日本美容診所連鎖網絡在內，九項資產之預期收購價格介於 4 億至 5 億歐元之間，計畫透過銀行融資、發行上市公司債及股東貸款之組合方式進行融資。

此次鎖定收購之九項資產已實現合計 EBITDA 介於 5,000 萬至 6,000 萬歐元之間，主要來自二〇二五財政年度。除首項日本資產外，管理董事會亦計畫進一步收購八項新增資產，相關資產涵蓋預防照護診所、美容診所及醫療健康平台，以及分布於亞洲及歐洲的生物科技與醫療產品業務。

資本市場定位：以法蘭克福上市平台連結亞洲醫療成長機會
LIPH是首家具有臺灣淵源、並以生物科技與醫療健康為核心業務，在德國法蘭克福證券交易所上市的公司。LIPH 於法蘭克福證券交易所上市，不僅代表公司進入歐洲公開資本市場，也為其整合、整併及擴大醫療健康相關資產提供重要平台。

隨著全球投資人持續關注醫療服務、醫療科技、健康科技、生物科技及 AI 賦能醫療解決方案，LIPH 正定位為連結亞洲醫療健康成長動能與歐洲成熟資本市場基礎建設的重要橋樑。公司策略建立於一項核心判斷：未來醫療健康產業將由臨床服務、數據、診斷、醫療科技、生物科技與人工智慧的融合所驅動。

▲▼李奧國際精準健康LIPH挺進德國主板。（圖／業者）

▲李奧國際在德國法蘭克福證交所主板上市敲鐘合影。

策略意義：從單一資產收購走向平台化整合
除財務貢獻外，該計畫收購預期將在 LIPH 投資組合內創造重大的策略與營運協同效益。從策略角度來看，日本診所網絡將成為 LIPH 平台的重要基石，結合規模、經常性收入產生能力及直接病患觸及。

該診所網絡預期將作為核心商業基礎設施，使 LIPH 平台能進一步推廣其他產品與服務，包括診斷、營養保健產品及 AI 驅動應用。同時，該平台亦預期支持跨投資組合協同效益，例如為 Dr. PAIN 等既有投資組合公司提供實體接觸據點，從而加速整個生態系的商業化與整合。透過法蘭克福上市地位、既有投資組合基礎及計畫中的收購管線，LIPH 旨在全球醫療健康整合、亞洲醫療健康擴張、歐洲資本市場及 AI 驅動精準健康創新之交會點上，建立具差異化的市場定位。

首項新增資產：日本約 50 家美容診所網絡
本次計畫擴大投資組合的首項資產，是擬收購日本公司 Funnel Ad Inc.（Funnel Group）全部股份，預估收購價格約為 4,800 萬歐元。Funnel Group 透過其子公司 General Incorporated Association Shokeikai、Medical Corporation Seikeikai、Medical Corporation Mitsuhashi clinic、General Incorporated Association Kiboukai 及 Medical Corporation Joshinkai，在日本經營約 50 家美容診所。
該投資組合旗下具規模的診所品牌包括 dio clinic（醫療減重）、e-clinic（美容外科）、FIN CLINIC（男性美容外科）及 Tokyo Ueno Clinic（泌尿外科），目前均由 Hatashita 家族持有。相關協議預期將於未來二至四週內簽署；交易完成仍須視慣例交割條件而定，包括計畫融資措施之成功落實，預期將於二〇二六年下半年完成。

既有六項資產：構成精準健康生態系的營運基礎
LIPH 的策略方向成形於具轉型意義的二〇二五財政年度。公司透過反向收購 SPOBAG AG，成功於法蘭克福證券交易所 General Standard 上市，為長期精準健康平台建立公開資本市場基礎。二〇二五年十二月，LIPH 收購六家多數股權公司，形成集團整合型精準健康生態系的營運基礎，目前該等投資組合公司估值合計超過 1.11 億歐元。
這六家投資組合公司涵蓋 AI 賦能研究、先進診斷、精準醫療、復健、支持性照護及預防健康等領域。amiko AI 專注於藥物發現與精準醫療；Danner Laboratory Inc. 是美國加州聖地牙哥通過 CLIA 認證的診斷實驗室；Wankang Medical Group 以 Dr. PAIN 品牌提供非手術疼痛管理與復健服務；UHO Wellness Corporation 透過 Phoenix Cancer Patient Program 開發癌症患者支持性及輔助照護方案；Pathomics Health Pte Ltd. 總部位於新加坡，專精於精準醫療與分子診斷；Renhe Biotech (Australia) Pty. Ltd. 則經營健康老化與膳食補充品業務。

管理層觀點：擴大資產組合，創造長期價值
LIPH 監事會暨李奧國際集團董事長王孝璿（Leo Wang）表示： 
「LIPH 於德國法蘭克福證券交易所上市，標誌著我們打造以亞洲為根基、連結歐洲資本市場之全球整合型精準健康平台的重要新篇章。此次計畫收購九項新增投資組合資產，反映我們以嚴謹且具策略性的方式，在關鍵市場擴大高品質醫療健康業務版圖。這些並非單一、零散的資產收購，而是更宏大平台化策略的一部分，旨在將醫療健康服務、診斷、生物科技、數據，以及 AI 賦能創新整合為一個具有高度協同性的生態系。
透過此次擴張，我們期望打造一個不僅具備商業規模化能力，更能為病患、營運夥伴、股東及整體醫療健康產業創造長期實質價值的平台。作為一家具有臺灣淵源並於德國上市的公司，LIPH 具備獨特定位，可成為連結亞洲快速成長醫療健康機會與歐洲成熟資本市場的重要橋樑。我們相信，這一跨境平台將使我們能夠釋放跨市場協同效益、加速商業化進程，並推動更具連結性、科技賦能及面向未來的醫療健康生態系發展。」

▲▼李奧國際精準健康LIPH挺進德國主板。（圖／業者）

▲李奧國際於法蘭克福證券交易所 （Frankfurt Stock Exchange）前金牛合影。

LIPH 執行長羅旭華教授／博士（Prof. Dr. Joshua Lo）表示：
「計畫收購日本約 50 家美容診所網絡，對 LIPH 而言具有重大的策略里程碑意義。此項資產將使我們能夠即時進入亞洲其中一個最成熟的醫療與消費健康市場，並取得一個具相當規模、具獲利能力且營運基礎穩健的醫療健康服務平台。更重要的是，該診所網絡預期將成為關鍵商業基礎設施，使 LIPH 能夠逐步導入並擴大其更廣泛的精準健康解決方案投資組合，包括診斷、預防健康、復健、營養保健產品，以及 AI 驅動醫療健康應用。
我們的策略是打造一個全球整合型醫療健康生態系，連結真實世界的臨床觸及能力、先進數據能力、醫療創新及嚴謹的投資組合擴張。透過結合營運型資產與 AI 賦能精準健康解決方案，LIPH 致力於超越傳統醫療健康投資模式，建立一個能夠創造營運協同效益及長期股東價值的整合型平台。日本診所網絡是 LIPH 進入下一階段擴張的重要第一步；我們相信，這將強化 LIPH 在亞洲乃至全球醫療健康市場推動創新商業化的能力。」
 

關鍵字： LIPHAI醫療法蘭克福上市精準健康日本美容診所

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