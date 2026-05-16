AI迎5到10年成長大浪潮　台灣供應鏈躍升全球投資核心

▲AI晶片需求暴增，半導體先進製程、封裝技術成為決勝關鍵。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

全球經濟面臨利率高檔震盪，地緣政治風險升溫之際，科技產業卻逆勢展現強勁成長動能，野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，AI不僅是短期題材，更是未來五至十年驅動全球產業升級的核心引擎，台灣AI供應鏈具備關鍵地位，投資價值浮現，隨著AI應用快速落地，從雲端運算、資料中心到終端裝置全面升級，市場資金正持續回流基本面穩健、成長能見度高的科技股。

AI帶動生產力提升與新應用爆發的推動下，全球科技資本支出（CapEx）持續擴張，雲端服務業者（CSP）加大AI基礎建設投資，形成明確的產業成長循環。從AI訓練到推論應用，整體產業鏈需求全面升溫，帶動半導體與相關供應鏈進入新一輪成長週期。

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謝文雄進一步指出，台灣在全球AI供應鏈中扮演不可或缺的關鍵角色，從晶圓代工、先進封裝，到伺服器組裝與關鍵零組件供應，皆具備全球領先優勢。尤其在高效能運算（HPC）與AI晶片需求暴增下，先進製程與封裝技術成為決勝關鍵。

謝文雄分析表示，目前AI伺服器需求爆發，帶動相關供應鏈如晶圓代工龍頭、ABF載板、散熱模組、電源管理IC等產業同步受惠，隨著AI晶片朝向更高運算密度與能效比發展，也進一步提升先進製程與CoWoS等封裝技術的重要性，使台灣半導體產業競爭優勢更加鞏固；此外，從ASIC設計服務到高速傳輸介面、光通訊模組與電源系統，台廠皆已深度切入AI應用，形成完整且高度整合的供應鏈體系。在全球科技龍頭持續擴大AI投資之際，台灣供應鏈可望持續受惠訂單外溢效應，營運動能明確。

謝文雄直言，在此趨勢下，不僅高階晶片需求維持強勁，相關週邊產業如PCB、高速交換器、記憶體與散熱解決方案也同步迎來升級潮，市場預期，AI將不再只是科技公司專屬，而是逐步滲透至各產業，帶動全面性數位轉型。面對AI帶來的結構性機會，野村高科技基金鎖定具備技術領先與產業競爭優勢的台灣科技企業，透過主動選股策略，精選受惠AI發展的核心標的。

野村投信表示，台灣科技產業長期具備全球競爭力，在AI浪潮驅動下，不僅營收與獲利可望持續成長，更有機會重新評價（re-rating），吸引國際資金回流配置，雖然市場仍可能受到短期利率與政策變動影響而出現波動，但AI驅動的科技產業成長趨勢明確，屬於典型的結構性長多。

