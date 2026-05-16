路透社：SpaceX將於6月11日公布價格、12日上市　代碼曝光

▲SpaceX預計6月12日上市 。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

外媒指出，太空科技公司SpaceX最快將在6月中旬完成首次公開發行（IPO）定價並正式上市，外界預期規模驚人，可能改寫全球上市紀錄。公司擬選在納斯達克掛牌交易，市場關注其高達1.25兆美元的整體估值動向。

路透社引述知情人士說法，SpaceX預計6月11日敲定IPO價格，隔天、也就是6月12日股票就會開始交易，交易代碼為「SPCX」。相關人士透露，公司已選定納斯達克作為上市市場，希望藉此吸引全球投資目光。

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▲SpaceX星艦巨型火箭。（圖／路透）

消息來源指出，SpaceX規劃在6月8日啟動IPO，正式向潛在投資人說明上市內容。不過目前仍處於上市前的靜默期，相關細節無法公開，受訪人士因此要求匿名，強調實際時程仍可能出現變化。

依照規定，IPO文件需在路演前至少15天揭露，但SpaceX與顧問團隊傾向提前公布，讓投資人有更充裕時間檢視財報。市場之所以高度期待，主因是SpaceX今年2月已與創辦人暨執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智慧公司xAI完成合併，合併後估值上看1.25兆美元，被看好成為史上最大上市案之一。