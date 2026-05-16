台股本周大怒神行情　00991A逆勢吸金居冠

財經中心／綜合報導

台股4月以來以萬馬奔騰之姿，站上4萬點大關，主動式台股ETF買氣跟著爆棚，但本周盤勢出現「大怒神」，買氣跟著大洗牌，其中訴求打造「未來的台灣50」00991A竄起，近1周逆勢淨申購，單位數大增5,600萬個居冠，規模最大的00981A則贖回最多，單位數達1.55億個單位數。

根據統計，台股本周周線收黑，創下大盤站上4萬點以來，單周最大跌點，進而牽動主動式ETF申贖，其中，00991A因4月以來績效突破5成領先群雄，成為逢低資金加碼首選。據了解，00991A 之所以能在震盪市況中脫穎而出，關鍵在於呂宏宇精準鎖定 AI 趨勢與潛力強勢股的佈局策略 。無論是掌握權值股的爆發力，或是精準挖掘具備翻倍潛力的科技標的，皆充分展現主動選股的絕對優勢，也進一步驗證了復華投研團隊在「發掘未來 50」上的精準眼光 。

市場法人分析，市場資金持續錢進台股，不過，類股輪動快速，能夠跟上市場節奏的標的，才能獲得投資人青睞。由於三星大罷工，記憶體價格飆漲，預期台廠將有轉單大利多，主動式操作的台股ETF比被動ETF更能靈活調整持股，建議可納入做為盤勢震盪下，逢低布局台股後市產業成長機會的投資工具。