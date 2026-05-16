台股歷年12次盤中震盪千點　法人：拉回偏多操作、分批布局

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股昨（15日）指數續創新高後拉回整理，上演上下震盪千點行情，台股上沖下洗讓投資人也跟著心慌。根據統計資料顯示，過去大盤單日震盪千點以上共有12次，不過大震盪後市平均表現來看都是正報酬，顯示市場在短暫震盪後表現仍可期，法人建議投資人採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，統計大盤在過去單日震盪千點以上共有12次，後5日、後10日、後20日、後30日平均漲幅分別為4.76%、7.58%、12.17%、12.36%，平均上漲機率也是都有九成以上，大盤在創高後拉回整理，投資人反而可以選擇具攻守兼備靈活操作特性的台股主動式ETF，因為在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會。

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主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政強調，大盤預期將維持高檔震盪偏多的強勢格局，在操作策略上，由於指數已處於歷史高位，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。核心佈局應緊扣人工智慧基礎建設這一長線主軸，特別是半導體設備、先進封裝技術以及光通訊技術中的共同封裝光學組件（CPO）等族群。

主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，台股後市來看，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢加上定價權強的企業。

