SpaceX傳最快6月上市　台鏈航太概念股逆勢狂飆

▲SpaceX已提交IPO。（圖／翻攝自TASA國家太空中心）
文／CTWANT
華爾街正準備迎接史上規模最大首次公開募股 （IPO），特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX宣布，IPO預計於6月8日啟動投資人路演（roadshow），為上市程序邁出重要一步。
根據外媒報導，SpaceX將選擇在納斯達克（NASDAQ）掛牌上市，最快將於6月11日確定首次公開招股（IPO）發售價，股份翌日上市。
受此消息激勵，15日台鏈太空概念股逆勢上漲，盟立（2464）衝上漲停，昇達科、豐達科、上銀、事欣科、寶一、雷虎、千附精密、拓凱、中光電等航太太空股，齊漲2至4％以上。
根據《CNBC》報導，SpaceX今年4月已秘密遞交IPO申請文件，知情人士透露，SpaceX最快可能於下周8日公開招股說明書，朝市場史上最大IPO邁進。
《彭博社》先前引述知情人士報導，SpaceX此次IPO募資規模目標約700億至750億美元。SpaceX於今年2月與馬斯克旗下AI公司xAI完成合併，交易對合併後公司的估值達1.25兆美元。
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