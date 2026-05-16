00403A股東人數首曝光擠進前5大！ 超車同門00981A

主動統一升級50（00403A）本周二（12日）首掛牌上市，吸金規模嚇人，以近800億規模上市，僅4 個交易日擴增至1560餘億，而臺灣集保結算所今（16日）首公布受益人數（股東數）高達93萬餘人，排名擠進前5大，且超車同門的主動統一台股增長（00981A）。

通膨飆升令投資人恐慌 全球債券價格暴跌

由於越來越多的證據表明伊朗戰爭對經濟造成了損害，投資者預計利率上升速度將超過預期，經濟成長將受到影響，全球債券價格本周暴跌。

全球最大避險基金最新持股曝！ 台積電列買最多新增標的

全球最大避險基金橋水基金（Bridgewater Associates）15日公告第1季美股持倉部位，根據美國證券交易委員會系統顯示13F報告中，台積電（TSMC）列為首要的新增買進標的，同時延續在 AI 浪潮下科技股投資的策略，亞馬遜是增持幅度最大的個股。

川習會落幕 法人：從對抗轉向管理、年底「尾端風險」降温

川習會結束，雙方針對台灣、關稅與投資、農產品與能源、伊朗／荷姆茲海峽等四大議題進行磋商，本土投顧認為，此次會談釋放出明確的「延長戰術性休兵」訊號，本質並非結構性衝突的和解，而是雙方試圖在關鍵分歧中藉由高頻率的溝通機制建立一套「競爭護欄」，年底前場面臨的「尾端風險」短期內已顯著降溫。

快訊／續凍漲！ 中油宣布下周國內汽柴油價格不調整

台灣中油公司今（16）日宣布，自下周一（18日）凌晨零時起至5月24日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，這也是連續第7周凍漲；分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

台積電亞利桑那廠第1季賺贏去年全年 熊本廠首轉盈

晶圓代工廠台積電美國亞利桑那州廠今年第1季獲利高度成長，達到新台幣188.07億元，超越去年全年的161.41億元水準。日本熊本廠營運首度轉虧為盈，獲利9.51億元。

台股歷年12次盤中震盪千點 法人：拉回偏多操作、分批布局

台股昨（15日）指數續創新高後拉回整理，上演上下震盪千點行情，台股上沖下洗讓投資人也跟著心慌。根據統計資料顯示，過去大盤單日震盪千點以上共有12次，不過大震盪後市平均表現來看都是正報酬，顯示市場在短暫震盪後表現仍可期，法人建議投資人採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。

台股本周大怒神行情 00991A逆勢吸金居冠

台股4月以來以萬馬奔騰之姿，站上4萬點大關，主動式台股ETF買氣跟著爆棚，但本周盤勢出現「大怒神」，買氣跟著大洗牌，其中訴求打造「未來的台灣50」00991A竄起，近1周逆勢淨申購，單位數大增5,600萬個居冠，規模最大的00981A則贖回最多，單位數達1.55億個單位數。

AI迎5到10年成長大浪潮 台灣供應鏈躍升全球投資核心

全球經濟面臨利率高檔震盪，地緣政治風險升溫之際，科技產業卻逆勢展現強勁成長動能，野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，AI不僅是短期題材，更是未來五至十年驅動全球產業升級的核心引擎，台灣AI供應鏈具備關鍵地位，投資價值浮現，隨著AI應用快速落地，從雲端運算、資料中心到終端裝置全面升級，市場資金正持續回流基本面穩健、成長能見度高的科技股。

能源危機提醒替代燃料必要 大礦商FMG：新燃料體系做出來就能降成本

國際驗船機構台灣公司高階指出，因荷莫茲海峽發生的能源危機，提醒綠色替代燃料的必要性，但替代燃料的高成本「誰來買單」，上個月下旬舉行的信德海事新加坡論壇上，澳洲大礦商福特斯克金屬集團(Fortescue,FMG)綠色航運主管Andrew Hoare指出，傳統燃料並不是憑空變得便宜，而是建立了成熟的體系，新燃料體系做出來就能降成本。