赫伯羅德為何出現虧損　攬貨業看直客佔比高、缺少亞洲攬貨業支持

▲赫伯羅德今年首季出現虧損。（圖／取自赫伯羅德官網）

記者張佩芬／綜合報導

近期全國各大貨櫃船公司陸續發布今年首季財報，各家公司獲利多數是大幅衰退，但都還是保有盈餘，但是全球第五大貨櫃船公司赫伯羅德上周公布的財報卻出現虧損，國內超大型與大型攬貨業者指出，虧損原因除了大西洋航線天候、運價不佳，該公司客戶多為歐美直客，簽的都是固定運價，缺少亞洲攬貨業支持應該是主要原因之一。

攬貨業指出，直客長約運價缺乏彈性，多數是固定運價，攬貨業的合約彈性大，市場運價回升時能有一定程度的反映，貨源也比較廣；另赫伯羅德與馬士基航運合組的雙子星聯盟，歐美線採取樞紐港策略，直靠的港口少，難獲亞洲出口商青睞，在非直靠港口能收到的運價也偏低。



赫伯羅德首季的貨櫃運輸收入年減8%，降至48億美元，運輸量320萬箱(20呎櫃)，年減1%，但《貨櫃貿易統計》(CTS)數據顯示，同期全球貨櫃輸送量實際上增長了4.4%，顯示該公司並未享受到市場增長的紅利，反而丟失了部分市場份額。

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其每箱的平均運費跌至1330美元，年減幅達9.5%，此一降幅與全球市場的整體運價跌勢基本一致。在成本端，由於地緣政治緊張局勢導致的額外運營支出，中東衝突導致公司每週需額外支出約5800萬至7000萬美元的營運費用，成為侵蝕獲利的關鍵。最終導致其航運業務習稅折舊前利潤(EBIT)轉為虧損1.74億美元。



赫伯羅德執行長羅爾夫·哈本·詹森坦言，第一季度的開局「不盡如人意」。 大西洋航線因極端天氣導致的供應鏈中斷，疊加運價持續承壓，是業績大幅下滑的核心原因。 儘管面臨逆風，赫伯羅德依然維持了2026年全年的業績指引，預計全年息稅前利潤將在虧損15億美元至盈利5億美元之間波動。