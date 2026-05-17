股市吸金「降溫不退場」　進入股債動態配置調整期

▲全球股市資金流入出現放緩跡象。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

全球股市資金動能出現放緩跡象，以貝萊德iShares旗下ETF為觀察指標，最新一周（5月2日至5月8日）的股票型ETF單周淨流入30.6億美元，較前一周的114.8億美元明顯走緩，顯示股市吸金動能降溫；不過，整體仍維持資金淨流入，反映資金並未撤出市場，而是進入調整與重新配置階段。

進一步觀察，資金流向出現分化，本周資金主要流向大型股相關 ETF，而中小型股ETF則出現資金淨流出，顯示在市場波動與不確定性的情況下，投資人偏好配置於體質相對穩健、獲利能見度較高的企業。

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在固定收益市場方面，ETF資金動能則維持穩定。統計顯示，固定收益ETF單周淨流入53.7億美元，顯示在股市動能放緩之際，固定收益資產持續發揮資金停泊與風險調整功能。從結構來看，資金並未集中於單一債券種類，主要流向美國國債與多元債券類型，反映投資人正因應利率維持高檔環境，調整整體債券部位的風險與存續期間。

貝萊德智庫（BII）指出，近期市場同時受到兩大因素驅動：一方面 AI 投資趨勢延續，持續支撐企業獲利成長；另一方面，地緣政治與能源供給不確定性則對通膨與利率構成壓力。在多重因素交織下，市場並未出現單邊明確方向，持續進行配置上的調整，資金行為亦同步轉趨審慎。

整體而言，貝萊德iShares研究團隊表示，股市吸金動能雖有降溫，但尚未出現明顯的風險撤退訊號，相較於過去以單一題材驅動的資金流，本波趨勢更反映投資人透過股債之間的動態配置，回應企業獲利前景、利率走勢及地緣政治風險等多重變數，資產配置策略正朝向更精細化與均衡化發展。