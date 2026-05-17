印度拚晶片自主　ASML攜手塔塔建12吋晶圓廠

▲ASML。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒《彭博社》報導，荷蘭半導體設備大廠ASML宣布與印度塔塔集團（Tata Group）合作，將共同推進印度12吋晶圓廠計畫，協助印度建立本土半導體製造能力。市場認為，這不只是單一投資案，更象徵印度正式加速布局半導體自主化，試圖挑戰台灣、韓國與中國主導多年的亞洲晶片供應鏈。

根據雙方公布資訊，ASML將為塔塔集團位於古吉拉特邦（Gujarat）的300毫米（12吋）晶圓廠提供技術支援，未來將生產車用、智慧手機及AI相關晶片。

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近年印度政府積極推動半導體自主化，希望擺脫過去僅作為全球電子供應鏈「組裝基地」的角色。印度總理莫迪持續透過補貼政策、招商與外交合作，目標在2032年前建立完整晶片供應鏈體系。

此次ASML與塔塔集團簽署合作備忘錄的時間點，也正值莫迪出訪荷蘭期間，背後被視為具有供應鏈重組與地緣政治意涵。在AI熱潮推升全球晶片需求、先進製程產能持續吃緊下，各國近年紛紛重新強化半導體自主能力。印度則希望憑藉龐大人口、市場與政策資源，逐步建立自己的晶片產業鏈。

目前塔塔集團正投資約110億美元，在古吉拉特邦多雷拉（Dholera）興建印度首座商業12吋晶圓廠，也是印度歷來規模最大的半導體投資案之一。

除了設備與技術合作外，ASML與塔塔集團也將共同培育半導體人才，並建立供應鏈與研發基礎建設，顯示印度不只是單純採購設備，而是希望打造完整半導體生態系。